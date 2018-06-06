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Ватажок "ДНР" влаштував смертельну ДТП: з'явилося відео аварії

7.6тЧитати новину російською

Опубліковано запис ДТП за участю одного з ватажків терористів "ДНР", який очолює угруповання "Спарта", Володимира Жоги з позивним "Воха".

Згідно ролику, який зняли очевидці, в результаті удару по дорозі розкидало тіла і залишки транспорту. Відео було опубліковано на YouTube.

Як повідомляють ЗМІ, підконтрольні терористам, лікар-хірурга Донецького травматологічного центру Дмитро Степанюк зазначив стабільно-важкий стан Жоги.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

Як повідомляв OBOZREVATEL, " Воха" збив на смерть дівчину. Самого терориста було госпіталізовано у важкому стані. З'ясувалося, що він входив до ближнього кола "Мотороли" і був першим заступником Павлова.

Більш того, на момент аварії, з ним знаходилася його дівчина Анна, яка також загинула.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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