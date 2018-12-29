Ватажок ''ДНР'' проговорився про армію Кремля на Донбасі

Засновник батальйону терористів "Восток" і колишній "секретар радбезу ДНР" Олександр Ходаковський зізнався в присутності на окупованому Донбасі угруповань, які діють під прямим контролем помічника глави РФ Володимира Путіна Владислава Суркова.

Як розповів терорист, угруповання "Союз добровольців Донбасу", яким керує Олександр Бородай, було повністю "схвалене і санкціоноване" російською стороною.

"Ясна річ, що "Союз добровольців Донбасу", яким керує Олександр Бородай, у якості заступника виступає колишній наш "міністр держбезпеки" Андрій Пінчук, знаходиться під протекторатом пана Суркова", — сказав Ходаковський.

Відзначимо, раніше Бородай заявив, що угруповання СДД готове надіслати на Донбас як мінімум дві групи найманців в разі активізації бойових дій, чим регулярно пропагандисти РФ і терористи лякають місцевих жителів.

Владислав Сурков і Володимир Путін ИноСМИ

Як писав OBOZREVATEL, також раніше Бородай проговорився про те, що "Л/ДНР" були створені як тимчасові "республіки" для того, щоб включити їх до складу Росії за сценарієм Криму.