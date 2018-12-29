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Ватажок ''ДНР'' проговорився про армію Кремля на Донбасі

33.8тЧитати матеріал російською

Засновник батальйону терористів "Восток" і колишній "секретар радбезу ДНР" Олександр Ходаковський зізнався в присутності на окупованому Донбасі угруповань, які діють під прямим контролем помічника глави РФ Володимира Путіна Владислава Суркова.

Як розповів терорист, угруповання "Союз добровольців Донбасу", яким керує Олександр Бородай, було повністю "схвалене і санкціоноване" російською стороною.

"Ясна річ, що "Союз добровольців Донбасу", яким керує Олександр Бородай, у якості заступника виступає колишній наш "міністр держбезпеки" Андрій Пінчук, знаходиться під протекторатом пана Суркова", — сказав Ходаковський.

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Відзначимо, раніше Бородай заявив, що угруповання СДД готове надіслати на Донбас як мінімум дві групи найманців в разі активізації бойових дій, чим регулярно пропагандисти РФ і терористи лякають місцевих жителів.

Владислав Сурков і Володимир Путін

Владислав Сурков і Володимир Путін

ИноСМИ

Як писав OBOZREVATEL, також раніше Бородай проговорився про те, що "Л/ДНР" були створені як тимчасові "республіки" для того, щоб включити їх до складу Росії за сценарієм Криму.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Владислав СурковОлександр Ходаковський
Місце
Росія
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
У всех пригожинских память "отшибло" имеются и записи звонков глазьева с инструкциями, как вести себя в захваченных администрациях Донецка и Луганска и множества других переговоров!! А исчо мы помним как эти "местные" спрашивали у жителей где какая улица!! Много чего помним и не забудем...............
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кацман Саша
кацман Саша
Две группы удобрений для хорошего в будущем урожая
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Кто-ещё не знает, что русские помогают восточным украинцам отбиваться от нациков? Путин говорит об этом с 14-го года! И давно получил разрешение Совета Федерации на ввод войск в Украину. Что и обещает сделать в случае наступления ВСУ на Донецк. Это открытая информация. Многократно повторяемая российскими СМИ. Жаль, что не дошла до украинцев.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Ivanov Valeriy Так в кремлях как раз и есть нацики в кубе!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Ivanov Valeriy, эти сказки бабке своей расскажи,может она поверит.
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