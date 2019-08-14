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Ватажок "ДНР" приїхав у Крим до байкерів Путіна: відео

1.2т Читати матеріал російською

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін прибув у окупований Росією Крим.

На анексованому півострові терорист взяв участь у мотопробігу путінських байкерів "Нічних вовків", передають сепаратистські ЗМІ.

"Нічні Вовки" дійсно є друзями Донбасу, вони з перших днів допомагають і надихають нас захищати "інтереси жителів Донбасу". І продовжувати боротьбу за "русскій мір". При вашій (російській – Ред.) дуже активній патріотичній підтримці Крим уже повернувся "додому". Але мені хотілося б сказати, що сьогодні "республіки Донбасу" набагато ближче до Росії. Я впевнений, той день настане, коли ми повернемося на "батьківщину", "додому", – розповідав Пушилін зі сцени.

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Також до Криму прибув глава сепаратистського регіону Грузії, президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов, який подякував лідеру "Нічних вовків" Олександру Залдостанову за запрошення.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Скріншот

Анатолій Бібілов

Анатолій Бібілов

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня президент РФ Володимир Путін знову незаконно прибув в окупований Крим для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

При цьому Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з несанкціонованим візитом Путіна в окупований Крим.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Олександр Залдостанов (Хірург)
Місце
Україна
Теги
Крим Байкери "Нічні вовки"
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CARGO 100
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Это вы ещё не знаете, что он приехал через Мариуполь и Мелитополь ... Во щас пердаки порвёте ...
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