Головна Новини
19 березня • оновлено в 00:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ватажок "ДНР" оголосив про ізоляцію "республіки" через Україну: озвучені терміни

Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" вирішили повністю перекрити рух через КПВВ на кордоні з підконтрольною Україні частиною Донецької області.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Пункти пропуску будуть заблоковані з 00:00 21 березня.

Терорист пояснив рішення страхом коронавірусу і повідомив, що ті, хто повернеться в ОРДО, перебуватимуть під наглядом лікарів.

"У "ДНР" наразі не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19", – стверджує він.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом. Терористи ввели режим підвищеної готовності. Напередодні ж був зафіксований перший випадок захворювання в Маріуполі, недалеко від ОРДЛО.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
10
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги