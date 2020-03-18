Ватажок "ДНР" оголосив про ізоляцію "республіки" через Україну: озвучені терміни

Терористи "ДНР" вирішили повністю перекрити рух через КПВВ на кордоні з підконтрольною Україні частиною Донецької області.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Пункти пропуску будуть заблоковані з 00:00 21 березня.

Терорист пояснив рішення страхом коронавірусу і повідомив, що ті, хто повернеться в ОРДО, перебуватимуть під наглядом лікарів.

"У "ДНР" наразі не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19", – стверджує він.

Денис Пушилін

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом. Терористи ввели режим підвищеної готовності. Напередодні ж був зафіксований перший випадок захворювання в Маріуполі, недалеко від ОРДЛО.

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