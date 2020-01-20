"Братчики" в спину: на Донбасі пристрелили одного з ватажків банди "П'ятнашки". Фото терориста

У понеділок, 20 січня, на Донбасі терористи "ДНР" ліквідували "заступника командира" бандформування "П'ятнашка" Олексія "Гріна" Кривулю.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Убитий у Донецьку пострілом у спину. Братчики ліквідували", – розкрив подробиці Штефан. Терористи уточнили в мережі, що "Гріна" "підло вбили" свої ж.

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Миротворець

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Миротворець

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Миротворець

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Миротворець

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Twitter Necro Mancer

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Twitter Necro Mancer

Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі Twitter Necro Mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Восток" на прізвисько "Заур".

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