"Братчики" в спину: на Донбасі пристрелили одного з ватажків банди "П'ятнашки". Фото терориста

У понеділок, 20 січня, на Донбасі терористи "ДНР" ліквідували "заступника командира" бандформування "П'ятнашка" Олексія "Гріна" Кривулю.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Убитий у Донецьку пострілом у спину. Братчики ліквідували", – розкрив подробиці Штефан. Терористи уточнили в мережі, що "Гріна" "підло вбили" свої ж.
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Миротворець
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Миротворець
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Миротворець
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Миротворець
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Twitter Necro Mancer
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Twitter Necro Mancer
Ватажка "П'ятнашки" Кривулю застрелили на Донбасі
Twitter Necro Mancer
Кривуля Олексій Володимирович "Грін" (Миколаївка Донецька обл., 26/06/76) став # груз200 20/01/20 (імовірно, убитий в Донецьку) https://t.co/tKsXyNpUmK # 7омсбр # ввмвдт1 # роа pic. twitter.com/9x2T9cc2WL- Necro Mancer (@ 666_mancer) January 20, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Восток" на прізвисько "Заур".
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