Вбивство журналіста Сергієнка: учаснику угруповання, яке катувало активіста Майдану, повідомили про підозру

Учаснику злочинної організації, причетної до вбивства в Черкаській області Героя Небесної сотні, журналіста Василя Сергієнка в квітні 2014 року, повідомили про підозру.

Про це 6 серпня проінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора України на офіційному сайті. За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками вчинив викрадення, тортури й подальше вбивство журналіста.

"На лаві підсудних у провадженні щодо цього факту наразі – шість осіб, двоє перебувають у розшуку", – сказано в повідомленні.

Підозрюваному інкримінують участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України). Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL: