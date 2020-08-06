Вбивство журналіста Сергієнка: учаснику угруповання, яке катувало активіста Майдану, повідомили про підозру
Учаснику злочинної організації, причетної до вбивства в Черкаській області Героя Небесної сотні, журналіста Василя Сергієнка в квітні 2014 року, повідомили про підозру.
Про це 6 серпня проінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора України на офіційному сайті. За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками вчинив викрадення, тортури й подальше вбивство журналіста.
"На лаві підсудних у провадженні щодо цього факту наразі – шість осіб, двоє перебувають у розшуку", – сказано в повідомленні.
Підозрюваному інкримінують участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України). Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років позбавлення волі.
Як писав OBOZREVATEL:
4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський невідомі викрали журналіста Сергієнка, тіло якого з ознаками насильницької смерті було виявлене в лісовому масиві одного із сіл Корсунь-Шевченківського району.
На тілі Сергієнка, коли його знайшли, були численні сліди від тортур.
Сергієнко був на Черкащині одним із лідерів місцевої самооборони Майдану.
В організації викрадення, катування і вбивства підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русина та Романа Недібалюка, яких затримували протягом 2015-2017 років.