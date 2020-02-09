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9 лютого • оновлено в 18:59
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"Вставляють в уретру дріт від шампанського": ексбранець "ДНР" зізнався в пекельних тортурах

11.9т
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Звільнений із полону "ДНР" українець Василь Савін розповів про пекельні тортури, які йому довелося пережити на допитах у терористів.

Подробицями колишній "чиновник ДНР", який, за його словами, мав план із руйнування псевдореспубліки зсередини, поділився в інтерв'ю "Апостроф".

Савін розповів, що хоча з нього два місяці вибивали потрібні зізнання, він нікого не здав.

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Василь Савін розповів про тортури в полоні "ДНР"

Василь Савін розповів про тортури в полоні "ДНР"

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"Хапали моїх друзів просто за те, що вони мене знають мою колишню дружину, сина, проводили обшуки, вилучали обладнання. Але я був відносно відомою людиною, мене не можна було відкрито калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких осіб катують інакше. Звісно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру дріт від шампанського, з одного кінця підпалюють – алюміній швидко проводить тепло, а слідів ніяких не залишається", – розповів колишній бранець.

"З огляду на те, що я товстий, мені 16 діб нічого не давали їсти. Але сім діб в абсолютній темрявіце не для людей зі слабкими нервами. Двічі мене виводили на розстріл, один раз мене закопували живцем. Поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за наручники вони ж розписалися, за них відповідати доведеться", – продовжив він.

За словами Савіна, катують полонених "співробітники МДБ ДНР", але на ключових постах у них – офіцери ФСБ Росії. "Там у них свої кабінети, портрети Путіна, Сталіна. І вони з найбільшим презирством ставляться до донецьких співробітників "МДБ", – додав колишній бранець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, будучи в полоні, Савін передав листа президенту Володимиру Зеленському. У зверненні він назвав главу держави "батьком" і "нашим президентом" і зазначив, що готовий йти за ним "в саме пекло". Він висловив бажання "звільнити рідну землю від російських окупантів і місцевих сепаратистів".

Під час звільнення Савін емоційно звернувся до Зеленського та Путіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Во сказочник! Возились бы с этим"относительно известным человеком" так долго.Особо позабавило о портретах Путина и Сталина.Еще бы Гитлера приплел.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
сибирский ватник, а что путе сраку они с тобой не лижут и за щекой не держат ?
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Livesey David
Livesey David
Фантазии такие же убогие, как и сами xаxлы.
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семенов Александр
семенов Александр
Какую же военную тайну пытались выведать злые агрэссоры??!!!! У Мальчиша-плохиша?. Его пытали , но он не сдался, не рассказал о том что вся тэхника укроармиии заржавела и все воины света бухают и долбятся,, Нет агрэссивному агрэссору не узнать этой "тайны" вовек!!! Потрэ буймо допомогы !!!
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8
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Мелешко Сергей
Мелешко Сергей
семенов Александр, пишешь коменты и сам на них отвечаешь.Тебя тоже пытали?
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семенов Александр
семенов Александр
Аггэссии нэ проявляймо!!!!
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4
1

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