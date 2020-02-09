"Вставляють в уретру дріт від шампанського": ексбранець "ДНР" зізнався в пекельних тортурах

Звільнений із полону "ДНР" українець Василь Савін розповів про пекельні тортури, які йому довелося пережити на допитах у терористів.

Подробицями колишній "чиновник ДНР", який, за його словами, мав план із руйнування псевдореспубліки зсередини, поділився в інтерв'ю "Апостроф".

Савін розповів, що хоча з нього два місяці вибивали потрібні зізнання, він нікого не здав.

Василь Савін розповів про тортури в полоні "ДНР" Главком

"Хапали моїх друзів – просто за те, що вони мене знають – мою колишню дружину, сина, проводили обшуки, вилучали обладнання. Але я був відносно відомою людиною, мене не можна було відкрито калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких осіб катують інакше. Звісно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру дріт від шампанського, з одного кінця підпалюють – алюміній швидко проводить тепло, а слідів ніяких не залишається", – розповів колишній бранець.

"З огляду на те, що я товстий, мені 16 діб нічого не давали їсти. Але сім діб в абсолютній темряві – це не для людей зі слабкими нервами. Двічі мене виводили на розстріл, один раз мене закопували живцем. Поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за наручники вони ж розписалися, за них відповідати доведеться", – продовжив він.

За словами Савіна, катують полонених "співробітники МДБ ДНР", але на ключових постах у них – офіцери ФСБ Росії. "Там у них свої кабінети, портрети Путіна, Сталіна. І вони з найбільшим презирством ставляться до донецьких співробітників "МДБ", – додав колишній бранець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, будучи в полоні, Савін передав листа президенту Володимиру Зеленському. У зверненні він назвав главу держави "батьком" і "нашим президентом" і зазначив, що готовий йти за ним "в саме пекло". Він висловив бажання "звільнити рідну землю від російських окупантів і місцевих сепаратистів".

Під час звільнення Савін емоційно звернувся до Зеленського та Путіна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!