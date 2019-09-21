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22 вересня • оновлено в 02:54
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"Ваш прапор вбивав людей!" Терорист "ЛНР" зробив цинічну заяву про Україну

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У Станиці Луганській на Донбасі йдуть роботи над будівництвом моста, зруйнованого під час військових дій у 2015 році. Переправу заплановано відновити до грудня.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відзначається, що, згідно із Мінськими домовленостями, лінія розмежування біля міста проходить по Сіверському Донцю.

"Втім, вже тут видно порушення цих же угод – на українському березі стоять люди в російській військовій формі та висять стяги самопроголошеної "ЛНР", – сказано в матеріалі.

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Ілюстрація. Терористи "ЛНР"

Ілюстрація. Терористи "ЛНР"

Главред

Журналісти поспілкувалися з представником "МНС" незаконної "республіки", який заявив, що чекає "своєї перемоги".

"Ви не вдома. Якщо ви звідси, то ви свою батьківщину кинули, на прапор поміняли український", – заявив він.

"Ваш прапор вбивав людей!" Терорист "ЛНР" зробив цинічну заяву про Україну

Скрін відео

На запитання про те, чим йому не подобається державний стяг, чоловік відповів: "Він вбивав моїх земляків – ваш український прапор".

Нагадаємо, в Станиці Луганській через три дні зняли розвішані на вулицях державні стяги, що викликало обурення місцевих жителів. Незабаром вони повернулися на місце.

До цього в "ЛНР" відреагували на українські прапори на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої знамена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР видео прапор України
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Кор Павел
Кор Павел
Так оно и есть. Люди под украинским флагом убивали его друзей
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
А что он сказал неправильно?
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