"Вас помучити на допиті, чи як?" Антикорупційний прокурор втрапила у скандал із суддею ОАСК

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив прокурора у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову, яку запідозрили в корупційних зв'язках із суддею ОАСК Євгеном Абловим.

Про це повідомив у Facebook український журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Відзначається, що Холодницький також подав скаргу на Ярову в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, звинувативши її в порушенні статей 2, 6, 36,65, 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України.

Ольга Ярова втрапила у скандал із суддею Абловим Facebook Юрія Бутусова

За даними Бутусова, це трапилося після того, як у розпорядження глави САП потрапили записи СБУ Чернігівської області, на яких фігурує його підлегла Ярова і суддя Окружного адміністративного суду Києва Аблов.

Скарга Холодницького на Ярову Facebook Юрія Бутусова

Глава САП відсторонив Ярову Facebook Юрія Бутусова

Стало відомо, що у прокурора регулярно відбувалися "непроцесуальні контакти" із суддею в його кабінеті.

Так, 21 березня о 14:22 вона прийшла до Аблова і попередила його про майбутній обшук НАБУ.

"Аблов сказав, що не хоче йти на допит. І тоді антикорупційний прокурор Ярова запропонувала корупційним шляхом "відмазати" Аблова від допиту – викликати до себе", – поділився Бутусов.

Далі прокурор, попередньо погодивши зручну дату, офіційно викликала суддю повісткою на допит. "Вас помучити на допиті, чи як?" – прозвучало на записі.

Записи розмов Ярової й Аблова Facebook Юрія Бутусова

Записи розмов Ярової й Аблова Facebook Юрія Бутусова

Записи розмов Ярової й Аблова Facebook Юрія Бутусова

Ольга Ярова – керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+", начальник 5-го відділу САП. У тому випадку, якщо КДКП вирішить, що скарга Холодницького обгрунтована, їй світить кримінальна відповідальність.

Як писав OBOZREVATEL:

26 липня Національне антикорупційне бюро України провело в будівлі ОАСК обшуки в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів.

Пі час слідчих дій задокументували ознаки злочинів, які становлять загрозу національній безпеці, зокрема, вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Як з'ясувалося, Вовк організував цілу схему, щоб уникнути профоцінювання в ВККС.

30 липня Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

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