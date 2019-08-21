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"Вас помучити на допиті, чи як?" Антикорупційний прокурор втрапила у скандал із суддею ОАСК

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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив прокурора у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову, яку запідозрили в корупційних зв'язках із суддею ОАСК Євгеном Абловим.

Про це повідомив у Facebook український журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Відзначається, що Холодницький також подав скаргу на Ярову в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, звинувативши її в порушенні статей 2, 6, 36,65, 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України.

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Ольга Ярова втрапила у скандал із суддею Абловим

Ольга Ярова втрапила у скандал із суддею Абловим

Facebook Юрія Бутусова

За даними Бутусова, це трапилося після того, як у розпорядження глави САП потрапили записи СБУ Чернігівської області, на яких фігурує його підлегла Ярова і суддя Окружного адміністративного суду Києва Аблов.

Скарга Холодницького на Ярову

Скарга Холодницького на Ярову

Facebook Юрія Бутусова

Глава САП відсторонив Ярову

Глава САП відсторонив Ярову

Facebook Юрія Бутусова

Стало відомо, що у прокурора регулярно відбувалися "непроцесуальні контакти" із суддею в його кабінеті.

Так, 21 березня о 14:22 вона прийшла до Аблова і попередила його про майбутній обшук НАБУ.

"Аблов сказав, що не хоче йти на допит. І тоді антикорупційний прокурор Ярова запропонувала корупційним шляхом "відмазати" Аблова від допиту – викликати до себе", – поділився Бутусов.

Далі прокурор, попередньо погодивши зручну дату, офіційно викликала суддю повісткою на допит. "Вас помучити на допиті, чи як?" – прозвучало на записі.

Записи розмов Ярової й Аблова

Записи розмов Ярової й Аблова

Facebook Юрія Бутусова

Записи розмов Ярової й Аблова

Записи розмов Ярової й Аблова

Facebook Юрія Бутусова

Записи розмов Ярової й Аблова

Записи розмов Ярової й Аблова

Facebook Юрія Бутусова

Ольга Ярова – керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+", начальник 5-го відділу САП. У тому випадку, якщо КДКП вирішить, що скарга Холодницького обгрунтована, їй світить кримінальна відповідальність.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 26 липня Національне антикорупційне бюро України провело в будівлі ОАСК обшуки в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів.

  • Пі час слідчих дій задокументували ознаки злочинів, які становлять загрозу національній безпеці, зокрема, вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

  • Як з'ясувалося, Вовк організував цілу схему, щоб уникнути профоцінювання в ВККС.

  • 30 липня Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Назар Холодницький Юрій Бутусов
Місце
Україна
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