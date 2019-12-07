У Миколаєві таксисти перекрили дорогу після кривавої ДТП: опубліковані фото

У Миколаєві увечері в суботу, 7 грудня, кілька десятків автомобілів таксі заблокували рух мостом через Південний Буг (Варварівський).

Це сталося через смертельну ДТП із 21-річним водієм Lexus. В аварії загинув 36-річний таксист Daewoo Lanos і його пасажир, передає місцеве видання "Новости N" (щоб подивитися відео з місця скандальної аварії, поскрольте сторінку вниз).

Таксисти поставили свої машини поперек проїжджої частини як із боку вул. Великої Морської, так і з боку Варварівки. Таким чином міст повністю перекрили, по обидва боки почав накопичуватися автомобільний затор.

До місця події були направлені сили поліцейського спецназу. Уточнюється, що автомобілі оперативних служб, швидкої допомоги та рейсові автобуси з пасажирами протестувальники пропускають.

Фото з місця інциденту Новости N

Обурення миколаївських таксистів було викликано, зокрема, тим, що водій Lexus не був узятий під варту відразу після аварії.

Наразі останній затриманий у порядку ст. 208 КПК. Таксисти впевнені, що таким протестом вони зможуть добитися справедливості в цій справі.

Фото з місця інциденту Новости N

Фото з місця інциденту Новости N

Фото з місця інциденту Новости N

Фото з місця інциденту Новости N

Фото з місця інциденту Новости N

Фото з місця інциденту Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві Новости N

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві сталася жорстка ДТП із 5 авто. Аварія трапилася в Оболонському районі на вулиці Богатирській.

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