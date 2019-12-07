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8 грудня • оновлено в 00:48
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У Миколаєві таксисти перекрили дорогу після кривавої ДТП: опубліковані фото

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У Миколаєві увечері в суботу, 7 грудня, кілька десятків автомобілів таксі заблокували рух мостом через Південний Буг (Варварівський).

Це сталося через смертельну ДТП із 21-річним водієм Lexus. В аварії загинув 36-річний таксист Daewoo Lanos і його пасажир, передає місцеве видання "Новости N" (щоб подивитися відео з місця скандальної аварії, поскрольте сторінку вниз).

Таксисти поставили свої машини поперек проїжджої частини як із боку вул. Великої Морської, так і з боку Варварівки. Таким чином міст повністю перекрили, по обидва боки почав накопичуватися автомобільний затор.

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До місця події були направлені сили поліцейського спецназу. Уточнюється, що автомобілі оперативних служб, швидкої допомоги та рейсові автобуси з пасажирами протестувальники пропускають.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Обурення миколаївських таксистів було викликано, зокрема, тим, що водій Lexus не був узятий під варту відразу після аварії.

Наразі останній затриманий у порядку ст. 208 КПК. Таксисти впевнені, що таким протестом вони зможуть добитися справедливості в цій справі.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві

Аварія з таксі в Миколаєві

Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві

Аварія з таксі в Миколаєві

Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві

Аварія з таксі в Миколаєві

Новости N

Аварія з таксі в Миколаєві

Аварія з таксі в Миколаєві

Новости N

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві сталася жорстка ДТП із 5 авто. Аварія трапилася в Оболонському районі на вулиці Богатирській.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
Теги
ДТП дороги видео фотографии
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