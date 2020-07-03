Вартість дитячого життя: як 'Охматдит' став майданчиком для корупції та відкатів

Лікарня "Охматдит" опинилася в центрі корупційного скандалу: за обладнання для медзакладу заплатили на 16,6 млн грн більше, ніж могли б.

Про це йдеться в статті ZN.UA. У розпорядженні видання опинилися документи, які свідчать про те, що медичне обладнання для "Охматдиту" генеральним підрядником будівництва "Ріола-Модуль" було закуплено втридорога.

Документи показують, що принцип "оптом дешевше" працює далеко не завжди. Коли мова про таке велике будівництво, як "Охматдит", і в договорі з генпідрядником – будівельною фірмою – в одну купу звалено як власне будівництво, так і неконкурентну закупівлю спеціалізованого медичного обладнання, оптом часто виявляється в рази дорожче.

Далі наводимо повний текст статті:

"Але ж на зекономлені гроші, яких державі завжди не вистачає, можна врятувати не одне дитяче життя. Це, як з’ясувалося, не цікавить ані МОЗ, ані уповноваженого ним замовника будівництва ДП "Укрмедпроектбуд", ані генпідрядника ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", до якого причетний новопризначений міністр Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Але про все по черзі.

Сьогодення

З 2016 року генеральним підрядником будівництва "Охматдит" є ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" — будівельна фірма, в якій, згідно з декларацією 2019 року, нинішній міністр екології працював заступником директора й отримував зарплату. Отже, точно знає стратегію цього підприємства.

29 листопада 2019-го ДП "Укрмедпроектбуд" підписало з "Ріола-Модуль ЛТД" новий договір на добудову другого пускового комплексу "Охматдит" (https://www.dzo.com.ua/contracts/3438334). Вартість угоди — 792,4 млн гривень. З них вартість будівельно-монтажних робіт — 516 925 418,72 грн. Обладнання — 275 564 455,5 грн. Термін дії — до 20 жовтня 2020 року. Закупівлю провели за переговорною процедурою. Замовник послався на статтю 35 Закону "Про публічні закупівлі" — потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами чи технологіями.

Черговий договір із черговою виплатою "Ріолі-Модуль" ішов одним махом на все – будівельні та монтажні роботи, закупівлю каналізаційних труб, перемикачів, розеток тощо. Усього 655 позицій. В одній купі з усім цим – медичне обладнання. Його, мовляв, треба монтувати, і ніхто, крім будівельників, із цим не впорається. Пояснення просте, однак не витримує критики. В офіційних представників найбільших виробників медобладнання є свої навчені інженерні групи, яких до монтажу обладнання допускають тільки після отримання сертифіката. Юрисдикція ж будівельника, грубо кажучи, – водопровідні труби та розетки.

Один постачальник – це завжди збитки для держави. Але замовник, знаючи про це, пішов на такий договір. Чому?

Насправді це дуже поширена практика, коли в реконструкцію та будівництво вписують те, на що не хочуть проводити тендерні процедури. Закупівля виводиться на одного підрядника, який може купувати, що хоче, оскільки комерційна фірма тендер проводити не зобов’язана. У загальній купі при цьому ховається куплене втридорога обладнання.

Не вірите? Ну, наприклад, ДП "Укрмедпроектбуд", серед іншого, узгодило закупівлю "Ріолою-Модуль ЛТД" медичних консолей, що використовуються як операційні. Шість комплектів консолей до системи подачі медичних газів Movita lift (анестезіологічна), по п’ять комплектів Agila lift (інфузійна) і Movita lift (хірургічна), згідно з кошторисом у договорі, обійшлися державі в загальну суму 15,5 млн грн.

Швидше за все, обладнання вже закуплене і встановлюється. Його специфікація невідома. Відомо, що один із провідних світових виробників медичного обладнання Trumpf Medical, який хотів узяти участь у тендері, звертався як до замовника, так і до постачальника з проханням її уточнити і намагався переконати МОЗ та ДП "Укрмедпроектбуд", що будівництво і поставку медтехніки для економії бюджету необхідно розділити.

Відповіді так і не отримав. А тому свою пропозицію подав ДП "Укрмедпроектбуд" у максимальній комплектації. Незважаючи на це, згідно з комерційною пропозицією, зазначені в кошторисі медичні консолі обійшлися б державі у 5,5 млн грн. Тобто економія тільки на медичних консолях становила б 10 млн грн, або близько 65% від узгодженої кошторисом суми.

Далі, згідно із затвердженим кошторисом, закупівля операційних світильників "Ріолою-Модуль" обійшлася державі в 15,7 млн грн. Сума пропозиції від Trumpf Medical становить 9,1 млн грн. Різниця — 6,6 млн грн. Економія могла б становити близько 42% від ціни, зазначеної в кошторисі. (Редакція має у своєму розпорядженні листи, які підтверджують готовність Trumpf Medical поставити обладнання за нижчими цінами.)

zn.ua

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Тільки на медичних консолях та світильниках держава заощадила б 16,6 млн грн! Скільки дитячих життів можна було б урятувати за ці гроші?

Наприклад, цієї суми вистачило б, аби на півтора року закрити потребу в додаткових ліках, реагентах і витратних матеріалах, які фонд "Таблеточки" зараз купує для онкогематологічних відділень та лабораторії "Охматдит". Зекономлені кошти фонд міг би витратити на закупівлю того ж таки обладнання – наприклад, системи нейронавігації для операцій на головному і спинному мозку для відділення дитячої нейрохірургії того ж таки "Охматдиту" і рентгенівської установки для опромінення препаратів донорської крові у Львові (вартість цих двох одиниць обладнання, за попередніми оцінками, становить 16-17 млн грн).

Таким чином, діти, яким проводять операції на головному мозку в "Охматдиті" (понад 200 на рік) і яким переливають кров у Львові (понад 400 на рік), були б захищені від додаткових ускладнень лікування.

Навіть одне врятоване дитяче життя варте того, аби спробувати знайти варіант закупівлі медичного обладнання за кошти держбюджету хоча б за ринковою ціною, не кажучи вже про те, щоб дешевше. Однак пропозиції одного з провідних виробників медтехніки Trumpf Medical (офіційний представник в Україні – ТОВ "Стальмед"), який нинішнього року завершив, наприклад, монтаж обладнання в усіх чотирьох операційних нового шпиталю "Оберіг" (у тому числі консолей та світильників), а також операційної в лікарні Державного управління справами, були зігноровані. ДП "Укрмедпроектбуд" навіть не спробувало заощадити бюджет, розбивши закупівлю і бодай частину виставивши на нормальні торги.

Передача закупівлі спеціалізованого медичного обладнання генеральному підряднику в рамках договору на надання послуг скидається на спробу уникнути відкритих і конкурентних процедур, які б дозволили істотно зменшити витрати з держбюджету на товари такої самої якості. І це ми тільки обладнання для операційних проаналізували. А якби залізли в будматеріали?

Минуле

Кажуть, ідея побудувати "Дитячу лікарню майбутнього" виникла в Катерини Ющенко після того, як вони з чоловіком усю ніч просиділи в "Охматдиті" над хворою донькою. Спочатку тодішня перша леді думала про добудову й перебудову "Охматдиту". Потім її переконали, що треба будувати нову сучасну лікарню, а не реконструювати старі стіни. Будували-будували, та так і не побудували.

Принаймні зовсім не те, на що наприкінці 2005 року скидалися по "п’ять гривень" багато українців. 2014-го виявилося, що у Львові відкрився (і працює досі) Центр медичних інновацій NOVO – комерційна структура, створена на базі Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні, єдиним засновником якої є благодійний фонд "Дитяча лікарня майбутнього". Всеукраїнська лікарня майбутнього для дітей залишилася в минулому.

Будівництво Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" розпочалося 2011 року. У 2013-му його зупинили через відсутність фінансування. У квітні 2015 року Кабмін затвердив передачу будівництва нового центру на баланс МОЗ. Його замовником виступає ДП "Укрмедпроектбуд". У 2016-му будівництво відновили. Згодом роботи розділили на два пускових комплекси, а в травні 2019-го було прийнято рішення про додаткове виділення третього пускового комплексу.

Перший пусковий комплекс здали в експлуатацію 2018 року.

11 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", згідно з яким на будівництво "Охматдит" було виділено 200 млн гривень із Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Цей закон, як зазначали у прес-службі президента, мав прискорити добудову дитячої лікарні "Охматдит" на чотири-п’ять місяців. Другий пусковий комплекс "Охматдит" в Офісі президента обіцяли урочисто відкрити 1 червня. Однак через пандемію коронавірусу церемонію перенесли на кінець липня.

На будівельні роботи з третього пускового комплексу (найбільша проектна площа) тендер ще не оголошували. Отже, коли буде завершене будівництво "Охматдит", поки що не можна сказати навіть приблизно. Фінансування вічним будовам завжди не вистачає.

Довідка

ДП "Укрмедпроектбуд" з листопада 2016 року керує Богдан Боруховський. Головлікар "Охматдит" і заступник міністра МОЗ – Ірина Садов’як. Про зловживання при будівництві "Охматдит" не раз писали "Наші гроші".

ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" зі статутним капіталом 375 гривень належить іванофранківцю Володимиру Духовичу, який раніше був партнером із ТОВ "НВО "Стальконструкція" (компанія С.Тарути) Романа Абрамовського — ексзаступника міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і нинішнього міністра Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Після виходу з компанії С.Тарути Абрамовський працював заступником директора ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД". У 2019 році Абрамовський отримав у цій компанії 252 337 грн зарплати: декларація.

Крім того, Абрамовський раніше мав корпоративні права (які передав дружині) на ПрАТ "Київгідромонтаж", ТОВ "Корнел Україна". Ці організації, як і ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", зареєстровані за однією адресою – 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Шлюзова, 4.

ZN.UA звернулося в ТОВ "Ріола-Модуль" із інформаційним запитом, із проханням уточнити комплектацію, кількість і ціну, за якою закуплено медичні консолі та операційні світильники. Однак відповіді так і не отримало.

"Ріола-Модуль" вочевидь нажилося на державі й, можливо, поділилося з замовником. А це, між іншим, стаття.

Редакція просить вважати цей матеріал повідомленням про скоєння кримінального правопорушення з відповідною кваліфікацією та проведенням судового розслідування. У виданні уточнили, що готові надати наявні матеріали і надати допомогу слідству".