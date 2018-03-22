Вантажний автобус: стало відомо, хто дав Савченко гроші на "державний переворот"

Гроші на підготовку теракту в Києві, в причетності до якого підозрюють народного депутата Надію Савченко, давав заарештований за перевезення зброї з ОРДЛО переговірник Володимир Рубан.

Це випливає з матеріалів слідства, переданих ГПУ до Верховної Ради в рамках подання на зняття недоторканності та арешт Савченко.

Так, вона звернулася до офіцерів 8 полку спецназу, Захарченкова О. В., Березеня Г. П., Ляща С. В., Кота В. В., які отримали від неї пропозицію повалити владу. Офіцери полку прийшли до висновку, що пропозиція Савченко - "це маячня божевільної", але коли в листопаді Рубан їм надав кошти для перевезення зброї, вони відразу повідомили в СБУ.

Офіцер у суді стверджував, що "Рубан попросив вантажний автобус на гроші", після цього Савченко сказала, що також ним будуть перевозити зброю.

Нагадаємо, також слідством був озвучений "план Б" Савченко і Ко по захопленню Ради.