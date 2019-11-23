Вантаж-200: офіцер ЗСУ повідомив про серйозні втрати терористів на Донбасі

За минулу добу, 22 листопада окупаційні війська Росії зазнали важких втрат.

Про це в телеграм-канал повідомив офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 22 листопада 2019 року склали: безповоротні (200) – 2 (4 омсбр, 3 омсбр), санітарні (300) – 1 (1 омсбр). Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли майже ста осіб. З них кілька десятків – убитими.

Терористи на Донбасі "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ВСУ, ще один загинув в ДТП.

Також за період з 15 по 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 82 обстрілу українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, загинуло 2 військовослужбовців, поранено 12 бійців.

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