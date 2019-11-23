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23 листопада • оновлено в 11:10
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Вантаж-200: офіцер ЗСУ повідомив про серйозні втрати терористів на Донбасі

2.3т
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За минулу добу, 22 листопада окупаційні війська Росії зазнали важких втрат.

Про це в телеграм-канал повідомив офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 22 листопада 2019 року склали: безповоротні (200) – 2 (4 омсбр, 3 омсбр), санітарні (300) – 1 (1 омсбр). Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що в жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли майже ста осіб. З них кілька десятків – убитими.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

"День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ВСУ, ще один загинув в ДТП.

Також за період з 15 по 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 82 обстрілу українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, загинуло 2 військовослужбовців, поранено 12 бійців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас терористи "ДНР"
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Мощный Федя
Мощный Федя
В пятницу на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения 08:59, сегодня
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Юг Руси
Юг Руси
22.11.2019  Барс Ик: Незалежна Украина оскотинилась - бля.дина! Все попутала рамсы - "Отдавай москаль, трусы!" Вы, по катерам, стреляли! Мы, со страху, в них насрали! Покидали их, за борт, Чтоб не ржал, над нами, порт! Унитазы, по квартирам, растащили командиры - Что ж добру - то, пропадать?! Нас, послали, умирать! Москали и тут, уели: Прямо скажем - оборзели! Всех, отправили до хаты, Поживите, мол, ребяты! Это ж зрада! Йети мать! Надо москалям, насрать! И теперь мы хором воем - Клеветой возьмём, не боем! Нам, на гордость, наплевать - Срали, срём и будем срать! 21.11.19. БАРС ИК
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Юг Руси
Юг Руси
У каклов целый полковник загнулся и плюс командиришка артеллерист, но это Штырлицу дырявому не интересно )))
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