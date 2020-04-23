Вандал із "ЛНР" помочився на вічний вогонь і став "українцем" в росЗМІ

Російські пропагандистські ЗМІ розгорнули цілу кампанію з дискредитації українців. Це трапилося через те, що вандал з терористичної "ЛНР" помочився на вічний вогонь в Подольську Московської області.

У своїх публікаціях про цей випадок рупори Кремля лише побіжно згадали, що хуліган приїхав з тимчасово підконтрольних російським окупантам територій. У заголовку ж усі вони вказали, що акт осквернення здійснив "українець". Про цей інцидент написав у своєму блозі український журналіст Денис Казанський.

Як розповідає він, вандала на місці правопорушення спіймали очевидці й, перш ніж передати поліції, почали бити і принижувати на камеру. Саме в ході розправи той зізнався, що є жителем непідконтрольної Україні території Луганської області.

Публікації пропагандистів РФ про вандала з "ЛНР" Сайт Дениса Казанського

Одразу після цього новина про самосуд над порушником стала хітом провідних російських ЗМІ. Її опублікували "Лайфньюз", "Комсомольська правда", "Рамблер".

"І, як ви вже здогадалися, у них приїжджий із "ЛНР" в одну мить став українцем. Саме так вандала назвали в усіх заголовках. Лише в тексті новини побіжно згадувалося, що хуліган із "ЛНР". Навіть сайт "Антифашист", який підтримує "Л/ДНР", назвав приїжджого з "ЛНР" українцем. Е-е-е, почекайте, а як же "України більше немає", "українці – вигадана нація" і "країна 404"?" – із сарказмом зазначив Казанський.

Публікації пропагандистів РФ про вандала з "ЛНР" Сайт Дениса Казанського

"Російський народ Донбасу", "незалежна народна республіка" одразу кудись поділися, і житель ОРДЛО, як тільки це стало потрібно російським пропагандистам, тут же був оголошений українцем. Треба розуміти, для підігріву у росіян братніх почуттів до українського народу. Коли потрібно що-небудь захопити або пограбувати, жителі Донбасу стають для росіян росіянами. А коли того вимагають обставини – зійдуть і за українців", – додав журналіст.

Публікації пропагандистів РФ про вандала з "ЛНР" Сайт Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський розповів, як Росія видала Казахстану терориста Євгена Щербака, який воював проти України в складі батальйону "Спарта" ліквідованого бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

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