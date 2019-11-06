"Вам платіж. Підтверджуєте?" На ОLX викрили нову аферу

У шахраїв з’явився новий вид "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX в Україні.

Аферистську схему викрила жителька Івано-Франківська Наталія Каблюк, поділившись своєю історію на Facebook. За її словами, псевдопокупці пропонують оплатити дорогу покупку наперед.

"Зателефонував чоловічок, попросив надіслати автокрісло його "племінниці" і заплатити тільки за доставку, а він усю суму (4500 грн) скине мені на картку", – написала дівчина.

"Співробітниця" банку попросила назвати CVV antikor.com.ua

Коли вона поставила запитання, чи не страшно покупцю надсилати стільки грошей без товару, то їй відповіли, що акаунт на OLX прив’язаний до її сторінки Facebook. Та, як зауважила Наталія, це не відповідає дійсності – на сайті оголошень лише її фото.

У дівчини виникли серйозні підозри щодо добропорядності користувача сайту, який нібито хотів придбати в неї автокрісло, тому вона вжила запобіжних заходів.

"Я розуміла, що це розвод, пробила його номер через Get Contact – +380 (67) 977 83 89. Він був підписаний як Ростислав, хоча представився Володимиром, і стало очевидно, що це шахрай", – зазначила вона.

Перед тим, як скинути "покупцеві" номер картки, Наталія заблокувала інтернет-платежі. Через годину отримала дзвінок нібито від "менеджерки Приватбанку з обслуговування клієнтів".

"Тут вам платеж в размере 4500 грн. Подтверждаете?" – було запитання. Після цього послідувало прохання назвати CVV картки.

У публікації Наталія вказала також номер шахраїв, що представилися працівниками банку: ‭+380 (91) 933 10 67.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилася інформація про нову схему шахрайства за допомогою СМС про зарахування на рахунок грошей.

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