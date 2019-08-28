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Ґвалтував цілих 7 років: у Хмельницькій області батько облив кислотою дочку

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У Хмельницькій області 18-річну дівчину облив кислотою її батько. Постраждала повідомила, що він ґвалтував її протягом семи років.

Повідомлення про госпіталізацію дівчини надійшло близько 6 ранку 27 серпня. У неї були опіки обличчя, грудей і стегна загальною площею до 5% тіла, повідомили в пресслужбі поліції Хмельниччини.

"Встановлено, що дівчину покликали на пасовище, зв'язали, облили речовиною, схожою на кислоту, після чого зловмисник зник. Він був у балаклаві і темному одязі, але постраждала розпізнала в ньому батька", – уточнили в поліції.

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За місцем проживання постраждалої та її тата знайдені речові докази злочину. 42-річного чоловіка затримали, його звинуватили в умисних тяжких тілесних ушкодженнях.

Дівчину госпіталізували

Дівчину госпіталізували

kakoepravo.ru

Як писав OBOZREVATEL, в березні 2019 року в Києві облили кислотою лікаря. Напад стався біля лікарні, де і працював медик.

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Україна
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
100% - бывший атошник, патриот.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Loskutov Виталий, Высрался? Теперь этим закуси.
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