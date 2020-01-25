Ґвалтував п'яним: на Рівненщині семикласниця завагітніла від вітчима

У селі Стеблівка, Рівненська область 36-річний вітчим ґвалтував свою 13-річну падчерку Софію. В результаті згвалтування дівчинка завагітніла.

Мати семикласниці говорила, що нічого не знала про скоєне. Відзначимо, що жінка 1986 року виховує вісьмох дітей від двох чоловіків, передає "Радіо Трек".

"До цього ми нічого не знали і не помічали. Ні я, ні сусіди. Що він зробив дитині – життя зламав! Щоб йому довічне дали, щоб звідти не вийшов", – розповіла вона.

Насильник на суді Скріншот

Сусіди повідомили, що насильник зловживав алкоголем і знущався над всією родини, особливо над нерідними дітьми.

"З будинку тікали, це у нас річка, тут неподалік. Вони бігли, погода-негода, тікали з дому. Бив, бив! А ґвалтував вночі напідпитку", – поділилася кума сім'ї.

Вагітність дівчинки помітили тільки в інтернаті, де вона вчиться. Дитина довго приховувала правду і нікому не розповідала.

Мати дівчинки Скріншот

"Вона написала, що це було не раз. І що це зробив вітчим, що боялася розповісти мамі. І нам боялася", – розповіла директор "Мізоцької спеціальної школи" Валентина Ткачук.

Заступник начальника ГУНП Рівненської області Олександр Панасюк повідомив, що вітчим ніде не працював і має кримінальне минуле. Поліція почала кримінальне провадження ст. 152 ч 4 КК.

Будинок, де живе дівчинка Скріншот

Суд обрав затриманому запобіжний захід у закритому режимі. На суді він вину визнав, але ніяк не пояснив свої злочинні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області вітчима засудили до 14 років в'язниці за систематичні зґвалтування 12-річної падчерки.

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