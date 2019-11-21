"Ґвалтував двічі!" Бутусов розкрив нові деталі про педофіла зі "Слуги народу" Іванісова

Замішаний у педофільському скандалі нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов двічі намагався скоїти зґвалтування, і довів справу до кінця лише з другого разу. А звільнився умовно-достроково тільки через те, що на момент злочину був неповнолітнім.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов. На своїй сторінці у Facebook він навів розповідь одного з вихователів Маріупольської виправної колонії, опубліковану на Цензор.Нет.

Чоловік-пенсіонер зізнався, що як підполковник запасу дуже обурений поведінкою Іванісова, який заперечує факт свого перебування в колонії. Він також поділився подробицями скандальної справи.

Роман Іванісов Facebook

"У 96-му році я працював у Маріупольській виховній трудовій колонії на різних посадах. Іванісова добре пам'ятаю, він був у моєму загоні, я як вихователь неодноразово писав на нього характеристики, розмовляв, вивчав його особисту справу. "Упакований" він, тато у нього великий комерс був, у Бердянську, щось із флотом пов'язано", – розповів колишній підполковник запасу.

Також зазначив, що всі ці матеріали справи є у декількох архівах, термін зберігання яких становить 75 років. Водночас Маріупольську колонію закрили ще у 2008 році і на її базі зробили виправний центр, а в 2016-му закрили і його.

"Однак у будь-якому випадку залишився архів", – стверджує він.

Роман Іванісов

За його словами, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, що і стало його пом'якшувальною обставиною. До того ж судили його за декількома статтями.

"По-перше, 117-та через 17-ту, це замах на злочин і не доведення злочину до кінця. Тобто, спершу він зробив спробу зґвалтування, але не зміг зґвалтувати, там було так написано: "Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця із незалежних від нього причин – через відсутність ерекції". Але потім він все-таки зґвалтував і отримав 118-ту – зґвалтування не природним способом, тобто змусив потерпілу зробити мінет", – детально розповів колишній працівник колонії.

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Чоловік додав, що поведінка Іванісова була нормальною, "пальці віялом йому не по масті було розпускати". Крім цього, батько насильника нібито подбав про те, щоб син відбував покарання з "комфортом".

"Чіпати його не чіпали, начальник загону особисто за цим наглядав. Тато, думаю, постарався. Він був "запакований", "грівся" добре, ділився передачами. Звільнився умовно-достроково", – підсумував оповідач.

Довідка

Зі свого боку Бутусов, посилаючись на дані Цензор.Нет, додав, що скандал навколо нардепа Романа Іванісова і розкриття деталей його біографії пояснюється "переділом сфер контролю над нелегальними бурштиновими копальнями у Рівненській області". Нібито в ньому замішане регіональне керівництво "Слуги народу" і нові керівники різних угруповань силовиків.

Зазначимо, що підписники журналіста бурхливо відреагували на його пост. Серед них і колега Іванісова з фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька, яка назвала розповідь працівника колонії "купленим листом".

Скриншот Facebook/Юрій Бутусов

Пізніше в окремому пості Бутусов вказав на достовірність наведених даних, додавши, що інформацію про обставини перебування в Маріупольській виправній колонії Романа Іванісова виданню надав підполковник Краморов Павло Володимирович.

"Нині пенсіонер, проживає у місті Маріуполь, у 1996-му році – вихователь Маріупольської колонії", – підсумував він.

Скриншот Facebook/Юрій Бутусов

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