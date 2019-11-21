"Ґвалтував двічі!" Бутусов розкрив нові деталі про педофіла зі "Слуги народу" Іванісова

Замішаний у педофільському скандалі нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов двічі намагався скоїти зґвалтування, і довів справу до кінця лише з другого разу. А звільнився умовно-достроково тільки через те, що на момент злочину був неповнолітнім.
Про це заявив журналіст Юрій Бутусов. На своїй сторінці у Facebook він навів розповідь одного з вихователів Маріупольської виправної колонії, опубліковану на Цензор.Нет.
Чоловік-пенсіонер зізнався, що як підполковник запасу дуже обурений поведінкою Іванісова, який заперечує факт свого перебування в колонії. Він також поділився подробицями скандальної справи.
Роман Іванісов
"У 96-му році я працював у Маріупольській виховній трудовій колонії на різних посадах. Іванісова добре пам'ятаю, він був у моєму загоні, я як вихователь неодноразово писав на нього характеристики, розмовляв, вивчав його особисту справу. "Упакований" він, тато у нього великий комерс був, у Бердянську, щось із флотом пов'язано", – розповів колишній підполковник запасу.
Також зазначив, що всі ці матеріали справи є у декількох архівах, термін зберігання яких становить 75 років. Водночас Маріупольську колонію закрили ще у 2008 році і на її базі зробили виправний центр, а в 2016-му закрили і його.
"Однак у будь-якому випадку залишився архів", – стверджує він.
Роман Іванісов
За його словами, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, що і стало його пом'якшувальною обставиною. До того ж судили його за декількома статтями.
"По-перше, 117-та через 17-ту, це замах на злочин і не доведення злочину до кінця. Тобто, спершу він зробив спробу зґвалтування, але не зміг зґвалтувати, там було так написано: "Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця із незалежних від нього причин – через відсутність ерекції". Але потім він все-таки зґвалтував і отримав 118-ту – зґвалтування не природним способом, тобто змусив потерпілу зробити мінет", – детально розповів колишній працівник колонії.
Інформація про судимість
Telegram-канал Ігоря Мосійчука
Чоловік додав, що поведінка Іванісова була нормальною, "пальці віялом йому не по масті було розпускати". Крім цього, батько насильника нібито подбав про те, щоб син відбував покарання з "комфортом".
"Чіпати його не чіпали, начальник загону особисто за цим наглядав. Тато, думаю, постарався. Він був "запакований", "грівся" добре, ділився передачами. Звільнився умовно-достроково", – підсумував оповідач.
Довідка
Зі свого боку Бутусов, посилаючись на дані Цензор.Нет, додав, що скандал навколо нардепа Романа Іванісова і розкриття деталей його біографії пояснюється "переділом сфер контролю над нелегальними бурштиновими копальнями у Рівненській області". Нібито в ньому замішане регіональне керівництво "Слуги народу" і нові керівники різних угруповань силовиків.
Зазначимо, що підписники журналіста бурхливо відреагували на його пост. Серед них і колега Іванісова з фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька, яка назвала розповідь працівника колонії "купленим листом".
Скриншот
Facebook/Юрій Бутусов
Пізніше в окремому пості Бутусов вказав на достовірність наведених даних, додавши, що інформацію про обставини перебування в Маріупольській виправній колонії Романа Іванісова виданню надав підполковник Краморов Павло Володимирович.
"Нині пенсіонер, проживає у місті Маріуполь, у 1996-му році – вихователь Маріупольської колонії", – підсумував він.
Скриншот
Facebook/Юрій Бутусов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З’явилася інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Сам нардеп ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання по Іванісову буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування Іванісова за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв перевірити всі факти щодо нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.
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