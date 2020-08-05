ВАКС закрив гучні справи проти чиновників, суддів і депутатів: названо причину

Вищий антикорупційний суд України не встиг розглянути дев'ять кримінальних проваджень, які були закриті.

Ще одне провадження було закрито, тому що обвинувачений розкаявся, пише "Слово і діло".

Йдеться про розслідування декларування недостовірних відомостей, термін залучення за яке становить три роки. Більшість справ включали також іншу кваліфікацію – незаконне збагачення (термін давності 10 років), проте Конституційний суд визнав статтю про це неконституційною і справи були закриті.

Зазначається, що колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну було повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. Епізод про збагачення закрили, а термін давності за недостовірне декларування закінчився ще 31 березня. Але справа поки не закрили.

Колишній очільниці Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій повідомили про підозру за двома статтями – незаконне збагачення і недостовірне декларування. Епізод про збагачення закрили, а терміни розслідування про декларування недостовірної інформації закінчилися наприкінці березня 2020 року. Справу закрили 26 травня.

Розслідування проти мера Одеси Геннадія Труханова так само розслідували за двома статтями: незаконне збагачення і недостовірне декларування. Проте слідство повідомило йому про підозру вже після рішення КСУ про неконституційність статті і тому Труханова підозрювали тільки в недостовірний декларування. Термін давності по його справі теж закінчився 31 березня 2020 року, але сторона захисту не захотіла просити про закриття справи за цією статтею. Ймовірно, вони хочуть закриття провадження у іншої причини – відсутність складу злочину.

При цьому Трухановому вже встигли вручити нову підозру про недостовірну інформацію в декларації за 2017 рік. У ній термін давності закінчується в березні 2021 року. Тому цей епізод можуть встигнути приєднати до того, який вже слухається в суді.

З такої ж причини про терміни давності справи були закриті проти колишнього голови і члена Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, колишніх суддів Ірини Попович, Євгенія Самойленка та Олег Голяшкіна, ексглави Державної екологічної інспекції Андрій Заїка і ексдепутата Полтавської обласної ради Юрій Лебедина.

Єдина справа, яка відрізняється від вищевказаних, стосується колишнього заступника міністра екології та природокористування Віктора Вакараша. Проти нього провадження закрили у зв'язку з дійовим каяттям. Однак термін давності в частині справи закінчився ще в жовтні 2019 року, а в іншій частині закінчувався в березні 2020 року.

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