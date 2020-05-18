ВАКС скасував заочний арешт скандального міністра Януковича

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів. Ймовірно, йдеться про Олександра Клименка, який працював в уряді Миколи Азарова за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про скандальний крок повідомила речниця суду Олеся Чемерис, пише "Радіо Свобода". За даними ЗМІ, вона не назвала конкретного прізвища, втім йдеться буцімто саме про Клименка.

Олександр Клименко oleksandr-klymenko.com

За словами Чемерис, рішення ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Його причину представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі оголошена лише резолютивна частина.

Повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше. В Офісі генпрокурора рішення ВАКС наразі поки не коментували.

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