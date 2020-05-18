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18 травня • оновлено в 22:28
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ВАКС скасував заочний арешт скандального міністра Януковича

  • За даними прокуратури, Клименко у 2012-2013 роках заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.

  • 19 серпня 2019-го Печерський районний суд Києва заочно взяв Клименка під варту.

  • 2 вересня Печерський суд скасував арешт нерухомості, рахунків і цінних паперів компанії "КУА "Ексельсіор", що фігурує в справі Клименка.

  • Майно заарештували в липні 2019 року і передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів. Ймовірно, йдеться про Олександра Клименка, який працював в уряді Миколи Азарова за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про скандальний крок повідомила речниця суду Олеся Чемерис, пише "Радіо Свобода". За даними ЗМІ, вона не назвала конкретного прізвища, втім йдеться буцімто саме про Клименка.

Олександр Клименко

Олександр Клименко

oleksandr-klymenko.com

За словами Чемерис, рішення ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Його причину представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі оголошена лише резолютивна частина.

Повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше. В Офісі генпрокурора рішення ВАКС наразі поки не коментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Віктор Янукович Микола Азаров Олександр Клименко
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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