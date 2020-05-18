ВАКС скасував заочний арешт скандального міністра Януковича

Майно заарештували в липні 2019 року і передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

2 вересня Печерський суд скасував арешт нерухомості, рахунків і цінних паперів компанії "КУА "Ексельсіор", що фігурує в справі Клименка.

За даними прокуратури, Клименко у 2012-2013 роках заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів. Ймовірно, йдеться про Олександра Клименка, який працював в уряді Миколи Азарова за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про скандальний крок повідомила речниця суду Олеся Чемерис, пише "Радіо Свобода". За даними ЗМІ, вона не назвала конкретного прізвища, втім йдеться буцімто саме про Клименка.

Олександр Клименко oleksandr-klymenko.com

За словами Чемерис, рішення ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Його причину представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі оголошена лише резолютивна частина.

Повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше. В Офісі генпрокурора рішення ВАКС наразі поки не коментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 січня 2018 року співробітники АРМА, виконуючи постанову Печерського суду, намагалися прийняти в управління квартиру Клименка.

3 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активами здійснювати будь-які дії щодо арештованого майна колишнього міністра доходів і зборів.

Нагадаємо, справу так званих "вертолітних податківців" часів експрезидента України Віктора Януковича було передано в суд у березні 2019 року. Одним із керівників схеми, ймовірно, був Клименко.

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