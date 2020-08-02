Вагнерівці за прикладом справи Скрипалів заявили, що "летіли подивитися на собор"
Бойовики зацікавилися собором Святої Софії в Стамбулі.
Частина затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера стверджують, що прямували до Туреччини дивитися на стамбульський собор Святої Софії.
Як повідомляє телеканал "Білорусь 1", про це 1 серпня на нараді з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив голова Слідчого комітету країни Іван Носкевич.
"Треба сказати, що під час допитів вони дають найсуперечливіші свідчення. Зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська в Стамбул, кажуть менше половини людей, решта вказує зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни", – розповів він.
За словами Носкевича, що стосується тих, хто нібито летів до Туреччини, у них так само різні цілі потрапляння до цієї країни.
"Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось охороняти якісь об'єкти нібито, а хтось оглянути собор Святої Софії", – підкреслив глава Слідкому.
Відзначимо, що ці свідчення перегукуються з іншим провалом Кремля, коли отруйники колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Великобританії заявили, що приїхали в країну подивитися на шпиль Солсберійського собору.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році підозрювані в отруєнні колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Руслан Боширов і Олександр Петров заявили, що їздили в Солсбері "з туристичними цілями" і нібито пробули там не більше ніж пів години-годину.
За словами Боширова, Солсбері є туристичним містом зі знаменитим у всій Європі собором. "Собор дуже гарний", – сказав він.
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.