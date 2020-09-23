СБУ підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" у суді. Документ

Служба безпеки України прямо перед затриманням російських "вагнерівців" у Білорусі збирала проти них докази й офіційно підтвердила це в суді.

Про це 23 вересня заявила "Українська правда", посилаючись на рішення Київського апеляційного суду та документи, які опинилися в розпорядженні видання. Повідомляється, що український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня, але жодне з цих рішень досі не оприлюднене.

Водночас, у державному реєстрі з'явилися два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагалися оскаржити арешт. В одному з них містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти "вагнерівців" перед їх затриманням в Мінську.

Документ стосується уродженця російського селища Іллінка, у якого є син 2007 року народження. Журналісти вказали, що такі дані має один з "вагнерівців" Денис Харитонов. Нагадаємо, раніше він зізнався в участі в бойових діях на Донбасі.

Документи Харитонова. УП

Його дитина народилася в 2007 році. УП

У рішенні йдеться, що підозру найманцю оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. На наступний день підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували.

У суді СБУ посилалася на ряд доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 та 21.07.2020. У них йшлося, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування".

Серед доказів є також протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020, а також протокол огляду від 25.07.2020. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Серед доказів значиться і протокол огляду сторінок підозрюваного в соцмережах. Його дата не вказана.

Фрагмент постанови суду. Скриншот

Журналісти також показали "Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем" (24.07.2020), на який офіційно посилалася СБУ в суді (щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).

У документі фігурує ім'я слідчого СБУ, який згадується в публічному судовому рішенні. На документі поставлена печатка Департаменту контррозвідки СБУ і гриф "секретно" (згодом текст був розсекречений).

У протоколі йдеться, що слідчий Служби безпеки зняв інформацію з електронного ящика "info@office-rosneft.org", яким користується особа на ім'я "Сергій Петрович".

Співробітник СБУ зробив це, спираючись на доручення від 20 липня і постанову суду від 17 липня.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що бойовиків вербували з пошти "info@office-rosneft.org". Самі "вагнерівці" стверджували, що їх куратор представлявся "Сергієм Петровичем".

Фотокопія документа. УП

Про докази, що свідчать про те, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал навколо можливої державної зради керівника ОПУ і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в нашому матеріалі.

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