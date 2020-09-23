СБУ підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" у суді. Документ

Служба безпеки України прямо перед затриманням російських "вагнерівців" у Білорусі збирала проти них докази й офіційно підтвердила це в суді.

Про це 23 вересня заявила "Українська правда", посилаючись на рішення Київського апеляційного суду та документи, які опинилися в розпорядженні видання. Повідомляється, що український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня, але жодне з цих рішень досі не оприлюднене.

Водночас, у державному реєстрі з'явилися два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагалися оскаржити арешт. В одному з них містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти "вагнерівців" перед їх затриманням в Мінську.

Документ стосується уродженця російського селища Іллінка, у якого є син 2007 року народження. Журналісти вказали, що такі дані має один з "вагнерівців" Денис Харитонов. Нагадаємо, раніше він зізнався в участі в бойових діях на Донбасі.

У рішенні йдеться, що підозру найманцю оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. На наступний день підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували.

У суді СБУ посилалася на ряд доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 та 21.07.2020. У них йшлося, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування".

Серед доказів є також протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020, а також протокол огляду від 25.07.2020. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Серед доказів значиться і протокол огляду сторінок підозрюваного в соцмережах. Його дата не вказана.

Журналісти також показали "Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем" (24.07.2020), на який офіційно посилалася СБУ в суді (щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).

У документі фігурує ім'я слідчого СБУ, який згадується в публічному судовому рішенні. На документі поставлена печатка Департаменту контррозвідки СБУ і гриф "секретно" (згодом текст був розсекречений).

У протоколі йдеться, що слідчий Служби безпеки зняв інформацію з електронного ящика "info@office-rosneft.org", яким користується особа на ім'я "Сергій Петрович".

Співробітник СБУ зробив це, спираючись на доручення від 20 липня і постанову суду від 17 липня.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що бойовиків вербували з пошти "info@office-rosneft.org". Самі "вагнерівці" стверджували, що їх куратор представлявся "Сергієм Петровичем".

Про докази, що свідчать про те, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал навколо можливої державної зради керівника ОПУ і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: