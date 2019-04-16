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"Вагітний Кастро?" Ватажка "ДНР" підняли на сміх через костюм

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Ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна знову висміяли в мережі. Іронію викликав його новий образ, у якому він постав на одному з фото, опублікованому підконтрольними терористам ЗМІ.

Так, знімок продублював у себе в Twitter блогер Necro Mancer. Деякі користувачі написали, що терорист нібито намагається скопіювати колишнього лідера Куби Фіделя Кастро. "Вагітний Кастро?" – сміються вони.

Решта вважають, що в цьому костюмі Пушилін схожий на казкового персонажа Карлсона, а також на російського актора Михайла Галустяна.

Новини
"Створять "РНР": Соколова розкрила план Пушиліна щодо розвалу Росії
"Вагітний Кастро?" Ватажка "ДНР" підняли на сміх через костюм

Twitter Necro Mancer

"Вагітний Кастро?" Ватажка "ДНР" підняли на сміх через костюм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зря смеётесь,братья-украинцы. Может это ваш майбутний президент. В укро-дурке всё возможно
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