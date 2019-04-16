"Вагітний Кастро?" Ватажка "ДНР" підняли на сміх через костюм

Ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна знову висміяли в мережі. Іронію викликав його новий образ, у якому він постав на одному з фото, опублікованому підконтрольними терористам ЗМІ.
Так, знімок продублював у себе в Twitter блогер Necro Mancer. Деякі користувачі написали, що терорист нібито намагається скопіювати колишнього лідера Куби Фіделя Кастро. "Вагітний Кастро?" – сміються вони.
Решта вважають, що в цьому костюмі Пушилін схожий на казкового персонажа Карлсона, а також на російського актора Михайла Галустяна.
Twitter Necro Mancer
Не розумію, під кого це косить # Пушилін Денис Володимирович, на Кастро, начебто, не особливо схожий # фубля pic.twitter.com/3aRXJSnKTK- Necro Mancer (@ 666_mancer) 15 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.
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