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17 квітня • оновлено в 22:55
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Олексій Мочанов
Олексій Мочанов
Автогонщик, журналіст та громадський діяч Всі статті автора

Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем

7.8т
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Знание множит скорбь.

Незнание множит глупость.

Я несколько дней пытался написать этот текст. Без эмоций.

Тяжело. Очень. Тяжело и сейчас.

Написал. Стёр. Переписал. Перечитал. Всё не то, херня, давай по-новой. Пустое. Надо - Весомо.

И Правду.

Потому что я дружил с полковником СБУ Валерой Шайтановым - несколько лет во время войны. После Майдана.

Потому что ничего не изменилось ни в нашей дружбе, ни в отношении Шайтана к войне и врагу - после того, как Валерий Альбертович получил генерала.

Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем

Со временем генералов в ЦСО "А" СБУ стало три. Был - один.

И да, это по привычке - "Альфа".

Альфа - это российское подразделение, правонаследник и преемник Альфы КГБ СССР.

Есть ещё ассоциация ветеранов спецподразделения Альфа всех лет, советником Президента этой ассоциации, полковника Сергея Ивановича Скорохватова, я состою давным-давно.

В рамках своей компетенции.

Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем

Отец моего начальника погранзаставы, Виталия Витальевича Бубенина, Герой Советского Союза генерал-майор Бубенин был первым командиром "Альфы" (управление "А", получившее первую букву от слова Антитеррор по официальной версии, а по реальной - от фамилии Андропов, который и создавал этот спецназ между Мюнхенской и Московской Олимпиадами, прямо перед Монреалем)

Центр Специальных Операций "А" Службы Безопасности Украины - не чужой мне Организм.

В чём-то даже - родной. Близкий.

Знаю Людей, бойцов и командиров.

ВАЛ, Шайтанов называл их всегда любя - "Солдатики". И себя называл так же. "Я - Солдат. Просто теперь - в генеральской форме и с другим уровнем ответственности. За людей и за результат..."

Сейчас один "знайка" ляпнул, а другие незнайки повторили, не перепроверив, про то, что Альбертыч закончил Рязань,

"ЭрВэДваКуКу".

Типа, там его и завербовали в КГБ, а потом, наверное, перевербовали в ФСБ. Брехня. Чушь.

Курсант Шайтанов давным-давно выпустился из КВАКУ. Коломенского Высшего Артиллерийского Командного Училища, готовившего артиллеристов для Сухопутных войск, ВДВ, артиллерии морской пехоты и береговой охраны ВМФ.

Оттуда Шайтан и попал в десантные войска, артиллеристом.

Афганистан. Легендарный 345-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени 70-летия Ленинского комсомола.

Валера пацаном там навоевал Орден Красной Звезды.

Кстати, особистом тогда в том полку был Игорь Калинин.

Позже Игорь Александрович станет на время руководителем управления Госохраны Украины, а потом председателем СБУ.

Но не Калинин "тянул" Шайтанова. Валеру вообще никто не тянул особо, он служил честно и со ступеньки на ступеньку, через ступеньку не перескакивал.

Нигде и никогда.

Как любой артиллерист - дотошный и методист.

Все у него вокруг были "Алё, Солдатик!", кроме Главы СБУ Василия Грицака и пары Замов, ну и непосредственного начальника ЦСО, командира Альфы, конечно. Центра Специальных Операций.

Откуда полковник Шайтанов в 2014 ещё при Наливайченко в СБУ и Грицаке в АТЦ уехал создавать с нуля 6-е управление ЦСО, "Шайтанбат", реальное боевое подразделение.

Создал. Получилось.

Очередь из желающих вообще не стояла, поехали немногие, люди работали, были первые погибшие и раненные.

То, что Шайтанову приписывают саботаж и невыполнение приказов - х*йня полная.

Как можно не выполнить или выполнить приказ на штурм Славянска, когда его, приказ, никто не давал и его, штурма, никакого не было в помине?

Зачем выдумывать и считать нас, тех, кто тогда там был, долбнями с короткой памятью? Ложь!

Валерий Шайтанов по своему функционалу не был близко компетентен в том, что ему нарисовали в пару последних дней.

Представить себе Альбертыча, организовывающего покушения на неубиваемого чечена (на моей памяти трижды на Адама покушались, яд не действовал), а по дороге домой решившего заскочить и заодно, походя, задушить Авакова - это сюр.

Отправлять высокопоставленного генерала спецназа СБУ самому героически копать другим ямы и глупо самому в них попадаться - это неуважение к конторскому генералитету. Полное.

И попытка дискредетировать "Альфу", ЦСО, СБУ, живых, раненных и погибших парней. Всех.

Если генерал Валерий Шайтанов преступил Закон - тихо поймайте, прикройте и докажите вину в открытом суде.

И только после решения суда и отклонения аппеляции озвучивайте, что человек - преступник.

Какого хрена трындеть об этом ещё до окончания задержания?

На моей памяти, из громких аналогичных дел такой же базар-вокзал и репутационный непотреб творился с задержанием генерала ДСО Будника, генерала ГУРМО Марченко, сержанта ССО Антоненко... Теперь вот - генерал Шайтанов.

Много доказали виновности?

Никого. Ни одного.

А люди сидели или сидят до сих пор, как Рифф в СИЗО, уволены, как Будник и Марченко - без доказанной вины и с испохабленной пиарастами репутацией.

Отдельный разговор - как жёстко и с кровью на роже задерживали Альбертыча. 60-летний Шайтан, конечно, боец, воин и Солдатик, но не настолько, чтобы молодые волкодавы ломали-душили его, как бешенного пса.

Если Валера Шайтанов предатель, изменник и агент фсб - я плюну ему в рожу, изыщу способ.

Но он точно не подставлял и не сдавал наши группы дырявым - как минимум, этого не было в его функционале, Гордон сп*здел это для красного словца, так же, как спиздел про то, что артиллерист Шайтанов заканчивал десантную Рязань.

П*здит Бутусов, мразина. Сильно. Много. Часто. Всегда.

Пиарщик х*ев.

Думает, мы не в курсе, на кого работает и с чьей ладошки кормится, сучок.

Сегодня, судя по анонсу, на Шустер LIVE в студии будут обсуждать тему Шайтанова Гордон, Бутусов, Москаль, Наливайченко и зачем-то Игорь Смешко , к которому я по сей день испытываю искренние уважительные и позитивные чувства и который, надеюсь, взвешенно и грамотно расставит точки над i и над ё.

Нихрена из опубликованного аудио-мониторинга меня не убедило. Не в первый раз, кстати.

Не судите до суда - и сами не судимы до суда будете, соотечественники.

Измена Родине и Присяге, Стране и Офицерскому Слову - слишком серьезное обвинение.

Самое серьезное из всех для военного на войне во время войны.

Я прошёл через это г*вно со всех вентиляторов и розеток.

Это омерзительно и очень тяжело морально.

Но у меня две Подяки за значний особистий внесок у справi утвердження та змiцнення державноi безпеки Украъни.

Грамота и плакетка от ЦСО, и наручные часы от Головы СБУ.

Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем
Дело Шайтанова: в защиту друга, которого считают предателем

Я имею право на мнение, как минимум, не меньше, чем лайкозависимые г*внюки-блоггеры, растрещавшие хрень до того, как разобраться, что к чему.

Не торопитесь с выводами.

Ещё извиняться придётся.

И смотреть друг-другу в глаза.

Уже есть те, кому я гарантированно не подам руки ни при каких обстоятельствах.

И карантин тут - ни при чем совсем. Вообще.

Маю Честь.

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Автор
Олексій Мочанов Олексій Мочанов
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Смешко Дмитро Гордон Геннадій Москаль Юрій Бутусов Дмитро Марченко (генерал) Василь Грицак Валерій Шайтанов
Місце
Україна
Теги
затримання Служба безпеки України
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Мочанова
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Julius Evola
Julius Evola
Помоечное государство))
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Какелы друг другу глотки грызут, это улыбает! )))
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