Знание множит скорбь.

Незнание множит глупость.

Я несколько дней пытался написать этот текст. Без эмоций.

Тяжело. Очень. Тяжело и сейчас.

Написал. Стёр. Переписал. Перечитал. Всё не то, херня, давай по-новой. Пустое. Надо - Весомо.

И Правду.

Потому что я дружил с полковником СБУ Валерой Шайтановым - несколько лет во время войны. После Майдана.

Потому что ничего не изменилось ни в нашей дружбе, ни в отношении Шайтана к войне и врагу - после того, как Валерий Альбертович получил генерала.

Со временем генералов в ЦСО "А" СБУ стало три. Был - один.

И да, это по привычке - "Альфа".

Альфа - это российское подразделение, правонаследник и преемник Альфы КГБ СССР.

Есть ещё ассоциация ветеранов спецподразделения Альфа всех лет, советником Президента этой ассоциации, полковника Сергея Ивановича Скорохватова, я состою давным-давно.

В рамках своей компетенции.

Отец моего начальника погранзаставы, Виталия Витальевича Бубенина, Герой Советского Союза генерал-майор Бубенин был первым командиром "Альфы" (управление "А", получившее первую букву от слова Антитеррор по официальной версии, а по реальной - от фамилии Андропов, который и создавал этот спецназ между Мюнхенской и Московской Олимпиадами, прямо перед Монреалем)

Центр Специальных Операций "А" Службы Безопасности Украины - не чужой мне Организм.

В чём-то даже - родной. Близкий.

Знаю Людей, бойцов и командиров.

ВАЛ, Шайтанов называл их всегда любя - "Солдатики". И себя называл так же. "Я - Солдат. Просто теперь - в генеральской форме и с другим уровнем ответственности. За людей и за результат..."

Сейчас один "знайка" ляпнул, а другие незнайки повторили, не перепроверив, про то, что Альбертыч закончил Рязань,

"ЭрВэДваКуКу".

Типа, там его и завербовали в КГБ, а потом, наверное, перевербовали в ФСБ. Брехня. Чушь.

Курсант Шайтанов давным-давно выпустился из КВАКУ. Коломенского Высшего Артиллерийского Командного Училища, готовившего артиллеристов для Сухопутных войск, ВДВ, артиллерии морской пехоты и береговой охраны ВМФ.

Оттуда Шайтан и попал в десантные войска, артиллеристом.

Афганистан. Легендарный 345-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени 70-летия Ленинского комсомола.

Валера пацаном там навоевал Орден Красной Звезды.

Кстати, особистом тогда в том полку был Игорь Калинин.

Позже Игорь Александрович станет на время руководителем управления Госохраны Украины, а потом председателем СБУ.

Но не Калинин "тянул" Шайтанова. Валеру вообще никто не тянул особо, он служил честно и со ступеньки на ступеньку, через ступеньку не перескакивал.

Нигде и никогда.

Как любой артиллерист - дотошный и методист.

Все у него вокруг были "Алё, Солдатик!", кроме Главы СБУ Василия Грицака и пары Замов, ну и непосредственного начальника ЦСО, командира Альфы, конечно. Центра Специальных Операций.

Откуда полковник Шайтанов в 2014 ещё при Наливайченко в СБУ и Грицаке в АТЦ уехал создавать с нуля 6-е управление ЦСО, "Шайтанбат", реальное боевое подразделение.

Создал. Получилось.

Очередь из желающих вообще не стояла, поехали немногие, люди работали, были первые погибшие и раненные.

То, что Шайтанову приписывают саботаж и невыполнение приказов - х*йня полная.

Как можно не выполнить или выполнить приказ на штурм Славянска, когда его, приказ, никто не давал и его, штурма, никакого не было в помине?

Зачем выдумывать и считать нас, тех, кто тогда там был, долбнями с короткой памятью? Ложь!

Валерий Шайтанов по своему функционалу не был близко компетентен в том, что ему нарисовали в пару последних дней.

Представить себе Альбертыча, организовывающего покушения на неубиваемого чечена (на моей памяти трижды на Адама покушались, яд не действовал), а по дороге домой решившего заскочить и заодно, походя, задушить Авакова - это сюр.

Отправлять высокопоставленного генерала спецназа СБУ самому героически копать другим ямы и глупо самому в них попадаться - это неуважение к конторскому генералитету. Полное.

И попытка дискредетировать "Альфу", ЦСО, СБУ, живых, раненных и погибших парней. Всех.

Если генерал Валерий Шайтанов преступил Закон - тихо поймайте, прикройте и докажите вину в открытом суде.

И только после решения суда и отклонения аппеляции озвучивайте, что человек - преступник.

Какого хрена трындеть об этом ещё до окончания задержания?

На моей памяти, из громких аналогичных дел такой же базар-вокзал и репутационный непотреб творился с задержанием генерала ДСО Будника, генерала ГУРМО Марченко, сержанта ССО Антоненко... Теперь вот - генерал Шайтанов.

Много доказали виновности?

Никого. Ни одного.

А люди сидели или сидят до сих пор, как Рифф в СИЗО, уволены, как Будник и Марченко - без доказанной вины и с испохабленной пиарастами репутацией.

Отдельный разговор - как жёстко и с кровью на роже задерживали Альбертыча. 60-летний Шайтан, конечно, боец, воин и Солдатик, но не настолько, чтобы молодые волкодавы ломали-душили его, как бешенного пса.

Если Валера Шайтанов предатель, изменник и агент фсб - я плюну ему в рожу, изыщу способ.

Но он точно не подставлял и не сдавал наши группы дырявым - как минимум, этого не было в его функционале, Гордон сп*здел это для красного словца, так же, как спиздел про то, что артиллерист Шайтанов заканчивал десантную Рязань.

П*здит Бутусов, мразина. Сильно. Много. Часто. Всегда.

Пиарщик х*ев.

Думает, мы не в курсе, на кого работает и с чьей ладошки кормится, сучок.

Сегодня, судя по анонсу, на Шустер LIVE в студии будут обсуждать тему Шайтанова Гордон, Бутусов, Москаль, Наливайченко и зачем-то Игорь Смешко , к которому я по сей день испытываю искренние уважительные и позитивные чувства и который, надеюсь, взвешенно и грамотно расставит точки над i и над ё.

Нихрена из опубликованного аудио-мониторинга меня не убедило. Не в первый раз, кстати.

Не судите до суда - и сами не судимы до суда будете, соотечественники.

Измена Родине и Присяге, Стране и Офицерскому Слову - слишком серьезное обвинение.

Самое серьезное из всех для военного на войне во время войны.

Я прошёл через это г*вно со всех вентиляторов и розеток.

Это омерзительно и очень тяжело морально.

Но у меня две Подяки за значний особистий внесок у справi утвердження та змiцнення державноi безпеки Украъни.

Грамота и плакетка от ЦСО, и наручные часы от Головы СБУ.

Я имею право на мнение, как минимум, не меньше, чем лайкозависимые г*внюки-блоггеры, растрещавшие хрень до того, как разобраться, что к чему.

Не торопитесь с выводами.

Ещё извиняться придётся.

И смотреть друг-другу в глаза.

Уже есть те, кому я гарантированно не подам руки ни при каких обстоятельствах.

И карантин тут - ни при чем совсем. Вообще.

Маю Честь.

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