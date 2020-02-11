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11 лютого • оновлено в 11:02
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В захопленні Криму брав участь ракетний катер Росії. Фото команди

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Під час захоплення Росією українського півострова Крим ракетний катер Р-60 зі складу 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії блокував кораблі ВМС України в бухті Донузлав.

Інформацію вдалося добути волонтерам міжнародного співтовариства InformNapalm. Як стало відомо, командир бригади отримав нагороду за агресію проти України, а також Грузії.

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Волонтери дізналися, що 41 бригада складається з двох дивізіонів: 166-й Новоросійський дивізіон малих ракетних кораблів (166-й ДМРК) і 295-й Сулинський дивізіон ракетних катерів. Саме вони брали участь в захопленні Криму.

Членами екіпажу Сулинського дивізіону є російські моряки Костянтин Тяжко і Олег Льовочкін. Вони нагороджені медалями за окупацію півострова. Командиром катера виявився капітан третього рангу Євген Кузьмін, який також має медаль за захоплення Криму.

Капітан Євген Кузьмін

Капітан Євген Кузьмін

informnapalm.org

Капітан Євген Кузьмін

Капітан Євген Кузьмін

informnapalm.org

Олег Льовочкін має медаль за Крим

Олег Льовочкін має медаль за Крим

informnapalm.org

Костянтин Тяжко і Олег Льовочкін

Костянтин Тяжко і Олег Льовочкін

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віцеспікер ПАРЄ з Росії прирівняв окупацію Криму до "духовним скріпити".

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Придет время и они будут стесняться этих своих наград... СУГС!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Кунецкая Раїса, укропы от страха наложили в шаровары и не могли пошевелиться.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Кунецкая Раїса, так же, никогда, украинцы не будут стесняться авиационного удара по мирным жителям, по центру города Луганска, который нанес самолет украинских ВВС. а потом и фильм снимут.
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hunt andres
hunt andres
Молодцы, пацаны!
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
один российский катер блокировал флот Украины, а в ответ отважные украинские моряки даже из рогатки не выстрелили... это славная страница украинского флота войдет в историю державы Украина...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Zhikharev Dmitry, про это даже фильм сняли, "Черкассы" называется! )))
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