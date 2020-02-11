В захопленні Криму брав участь ракетний катер Росії. Фото команди

Під час захоплення Росією українського півострова Крим ракетний катер Р-60 зі складу 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії блокував кораблі ВМС України в бухті Донузлав.

Інформацію вдалося добути волонтерам міжнародного співтовариства InformNapalm. Як стало відомо, командир бригади отримав нагороду за агресію проти України, а також Грузії.

Волонтери дізналися, що 41 бригада складається з двох дивізіонів: 166-й Новоросійський дивізіон малих ракетних кораблів (166-й ДМРК) і 295-й Сулинський дивізіон ракетних катерів. Саме вони брали участь в захопленні Криму.

Членами екіпажу Сулинського дивізіону є російські моряки Костянтин Тяжко і Олег Льовочкін. Вони нагороджені медалями за окупацію півострова. Командиром катера виявився капітан третього рангу Євген Кузьмін, який також має медаль за захоплення Криму.

Капітан Євген Кузьмін informnapalm.org

Капітан Євген Кузьмін informnapalm.org

Олег Льовочкін має медаль за Крим informnapalm.org

Костянтин Тяжко і Олег Льовочкін informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віцеспікер ПАРЄ з Росії прирівняв окупацію Криму до "духовним скріпити".

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