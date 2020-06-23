На Прикарпатті під ногами дітей обвалилася розмита дорога. Момент потрапив на відео
У місті Яремче Івано-Франківської області розмита внаслідок потопу дорога обвалилася практично під ногами у дітей.
Це сталося недалеко від готельного комплексу "Ведмежа гора" на території заповідника. Відповідне відео з'явилося в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Як видно на ролику, на дорозі спершу були лише глибокі тріщини. По ній пройшла жінка з двома дітьми, і буквально через секунду після цього дорожнє покриття разом із землею осіло, утворивши величезну яму.
Чоловік, який знімав відео, звернувся до жінки, сказавши, щоб вона йшла швидше. Діти при цьому кричали й говорили мамі, що їм страшно.
Пропонуємо переглянути відео розмитої дороги в Яремче над річкою Жонка:
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