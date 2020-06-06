В Ялті чеченці арматурою побили чиновника: місцеві розповіли про свавілля

В окупованій Ялті на території включеного Криму виник конфлікт між "помічником голови адміністрації" та групою чеченців, в результаті чого чиновник отримав удар арматурою по голові.

Як повідомляє МК.Ru, побитий Дилявер Сейдаметов курував у місті питання міжнаціональних відносин.

В "адміністрації" повідомили, що конфлікт виник, коли Сейдаметов зробив чеченцям зауваження за гонки, які ті влаштували на автомобілі в кварталі, де грали діти. Виникла бійка, чеченці покликали підмогу, ще один підбіг ззаду і вдарив його арматурою по голові.

Дилявер Сейдаметов vk.com

Чиновник потрапив до лікарні, де йому надали допомогу і відправили додому.

За словами місцевих жителів, у місті, куди мільйонами приїжджають представники будь-яких народів, чеченці дуже виділяються і своєю поведінкою, і хваткою.

"Одна з найчисленніших діаспор (чеченці - ред.) ще з часів України – саме в Ялті. І тому, вони себе тут почувають дуже привільно. А в Сімферополі ще більш привільно", – розповіла відома кримська громадська діячка на умовах анонімності.

"Взагалі, така поведінка приїжджих в нашиому гостинному краї просто неприпустима. А якщо врахувати, що у випадку з Сейдаметовим вони побили кримського татарина, який є їх же одновірцем, то я вже й не знаю що тут думати. Все це просто за гранню..." – зазначила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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