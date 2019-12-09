Головна Новини
9 грудня • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Ужгороді трапилася різанина у військовій частині: подробиці НП

1.8т
Читати матеріал російською

В Ужгороді 31-річний військовослужбовець із ножем напав на 52-річного товариша по службі.

Про спробу вбивства розповіли в пресслужбі Нацполіціі в Закарпатській області.

"Правоохоронці Ужгородського відділення поліції документують факт замаху на вбивство 52-річного військовослужбовця його 31-річним товаришем по службі. Повідомлення про госпіталізацію в лікарню чоловіка з ножовими пораненнями надійшло 8 грудня, приблизно о 19:20", – зазначили в поліції.

Новини
Встромили ножа в груди: в лікарні Дніпра загадково помер чоловік

Попередньо встановлено, що між двома військовими-контрактниками трапився конфлікт. У розпал бійки молодший службовець завдав кількох ударів ножем своєму старшому товаришеві по службі.

За фактом замаху на вбивство в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Стосовно 31-річного чоловіка вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

Військові ЗСУ

Військові ЗСУ

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі вдалося затримати військовослужбовця, який протягом декількох годин намагався зґвалтувати двох жінок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Ужгород
Теги
Збройні сили України Національна поліція України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
3
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
52-летний контрактник? Поздновато начинаете, как сказала героиня Муравьевой в "Москва слезам не верит"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Старый дупу зажал для побратима
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Поди, оба трезвые были! Вот поэтому поставленные на территорию Украины ПТРК под замком и охраной негров. ВСУ что-то технологичнее табурете доверять нельзя.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги