В Ужгороді трапилася різанина у військовій частині: подробиці НП

В Ужгороді 31-річний військовослужбовець із ножем напав на 52-річного товариша по службі.

Про спробу вбивства розповіли в пресслужбі Нацполіціі в Закарпатській області.

"Правоохоронці Ужгородського відділення поліції документують факт замаху на вбивство 52-річного військовослужбовця його 31-річним товаришем по службі. Повідомлення про госпіталізацію в лікарню чоловіка з ножовими пораненнями надійшло 8 грудня, приблизно о 19:20", – зазначили в поліції.

Попередньо встановлено, що між двома військовими-контрактниками трапився конфлікт. У розпал бійки молодший службовець завдав кількох ударів ножем своєму старшому товаришеві по службі.

За фактом замаху на вбивство в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Стосовно 31-річного чоловіка вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

Військові ЗСУ Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі вдалося затримати військовослужбовця, який протягом декількох годин намагався зґвалтувати двох жінок.

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