У хостелі на Закарпатті знайшли тіло жінки: моторошні подробиці

В одному з хостелів Ужгорода в суботу, 8 лютого, знайшли тіло 32-річної іноземки.

Слідів насильницької смерті виявлено не було. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Виклик про інцидент надійшов до чергової частини о 17:35 від власника хостела на вулиці Швабській.

Він повідомив, що в кімнаті виявив квартирантку без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Особа померлої встановлена: це іноземка 1988 року народження, студентка місцевого вишу.

"За словами її знайомих, жінка два дні не виходила на зв'язок", – йдеться в повідомленні.

Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

У хостелі Ужгорода знайшли тіло жінки Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, наприкінці січня на Закарпатті на в'їзді в місто Тячів трапилося зіткнення потяга і вантажівки. В аварії загинули двоє осіб, які перебували в авто, ще один постраждав.

З'ясувалося, що один із загиблих – водій машини – це багатодітний батько, який виростив 16 дітей. Один із його синів унаслідок ДТП потрапив до лікарні.

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