В Ужгороді спалахнула пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Відео та фото
На околиці Ужгорода виникла пожежа на території готельно-ресторанного комплексу "Чарда".
Про це повідомило місцеве видання "Перший". Пожежа виникла 11 вересня близько 14:00.
Відомо, що осередком займання стала надвірна споруда, розташована на території закладу. У ній зберігалися дрова.
На місце події вирушили сім одиниць спецтехніки та 30 рятувальників двох пожежно-рятувальних частин.
Водночас користувачі мережі публікували фото густого диму, який було видно з різних частин Ужгорода, і повідомляли, що чули звуки сирен.
Близько 16:30 пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 11 вересня спалахнула пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів. Подія трапилася в Саксаганському районі.