В Ужгороді спалахнула пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Відео та фото

Борис Бондар Розслідування 18:00, 11.09.2020 Оновлено: 18:19, 11.09.2020

На околиці Ужгорода виникла пожежа на території готельно-ресторанного комплексу "Чарда".

Про це повідомило місцеве видання "Перший". Пожежа виникла 11 вересня близько 14:00.

Відомо, що осередком займання стала надвірна споруда, розташована на території закладу. У ній зберігалися дрова.

На місце події вирушили сім одиниць спецтехніки та 30 рятувальників двох пожежно-рятувальних частин.

Водночас користувачі мережі публікували фото густого диму, який було видно з різних частин Ужгорода, і повідомляли, що чули звуки сирен.

Близько 16:30 пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих немає.

На місце події вирушили чотири одиниці спецтехніки.
Перший
Дим пожежі було видно з різних частин Ужгорода.
Facebook
Місцеві жителі викладали фото густого диму.
Facebook
Пожежа трапилася на території готельно-ресторанного комплексу "Чарда".
Перший
Пожежу локалізували близько 16:30.
zak.depo.ua
Пожежних залучали з Чопа і смт.Середнє.
zak.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 11 вересня спалахнула пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів. Подія трапилася в Саксаганському районі.

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