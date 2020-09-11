В Ужгороді спалахнула пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Відео та фото

На околиці Ужгорода виникла пожежа на території готельно-ресторанного комплексу "Чарда".

Про це повідомило місцеве видання "Перший". Пожежа виникла 11 вересня близько 14:00.

Відомо, що осередком займання стала надвірна споруда, розташована на території закладу. У ній зберігалися дрова.

На місце події вирушили сім одиниць спецтехніки та 30 рятувальників двох пожежно-рятувальних частин.

Водночас користувачі мережі публікували фото густого диму, який було видно з різних частин Ужгорода, і повідомляли, що чули звуки сирен.

Близько 16:30 пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 11 вересня спалахнула пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів. Подія трапилася в Саксаганському районі.

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