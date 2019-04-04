В Ужгороді накрили небезпечну банду: фото і відео затримання

В Ужгороді Закарпатської області спецпідрозділу "К" і "Альфа" провели спецоперацію і затримали учасників злочинного угруповання.

За попередньою інформацією джерел, затримання проводилося в справі про вимагання, пише Mukachevo.net.

Правоохоронці виявили та вилучили у злочинців бойову зброю.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

У їх будинках в ході обшуків були знайдені кошти, які вони вимагали та отримували від закарпатців, зброю і наркотичні речовини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Державної прикордонної служби України спільно зі Службою безпеки затримали в аеропорту "Бориспіль" терориста.

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