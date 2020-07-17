В Ужгороді BMW перевернув швидку: серед постраждалих – медики. Фото і відео

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи.

В Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram-каналі, аварія сталася в ніч на п'ятницю, 17 липня.

"В Ужгороді на вулиці Собранецькій чорна BMW влетіла в Ford швидкої допомоги, який якраз виїжджав зі станції швидкої допомоги на виклик", – написав він.

В результаті постраждав водій BMW і ще четверо працівників бригади швидкої допомоги. Їх всіх доставили в лікарню для надання допомоги.

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

В Ужгороді BMW зіткнувся зі швидкою. Фото - Telegram-канал Віталія Глаголи

Як писав OBOZREVATEL, 12 липня на Старообухівській трасі в результаті ДТП загинули четверо осіб: чоловік з жінкою і двоє дітей. Ще одну дитину госпіталізували.

25 місця на цій же трасі в аварії померли ще двоє людей – водій Toyota зіткнувся з Volkswagen.