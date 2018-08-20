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"В упор розстрілював": з'явилися деталі кривавого нападу на мерію Харкова

11тЧитати новину російською

Чоловік, який напав на мерію у Харкові, в упор розстріляв поліцейського, після чого той утратив свідомість ще до приїзду "швидкої".

Такі дані озвучили очевидці. Їх слова опубліковані в Telegram-каналі "Х*йовий Харків". "Бачив усе від початку до кінця. Тип спочатку стріляв у двері, а потім зайшов всередину і почав стріляти в охорону", - каже чоловік.

Потім сталася перестрілка з правоохоронцями.

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"Поліцейський стікав кров'ю у районі печінки (може, трохи нижче)", - говорить він.

У підсумку, нападника застрелили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали початок перестрілки біля Харківської міської ради.

Місце
УкраїнаХарків
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