В університеті Кожедуба розкрили нові деталі катастрофи Ан-26: тіла впізнати неможливо

Мирослав Семенюк Розслідування 14:18, 27.09.2020 Оновлено: 14:34, 27.09.2020

Більшість тіл загиблих у катастрофі Ан-26 в Чугуєві курсантів доведеться упізнавати за допомогою ДНК-експертизи.

Як повідомили "Сегодня" в Харківському університеті Повітряних сил ім. Кожедуба, буде проводитися комплексна експертиза, в тому числі ідентифікація за зубами.

За словами авіаексперта Богдана Долінце, для швидкої експертизи тіл загиблих в Україні немає необхідної технологічної бази, тому на дослідження знадобиться певний час.

ДНК-експертизи будуть проводити в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Як заявив в ефірі "Україна 24" глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, ідентифікація останків займе до трьох тижнів.

"Я повинен повідомити, що тіла в жахливому стані, і, щоб ідентифікувати їх, потрібен певний час. Я спілкувався з органом досудового розслідування, з військовою прокуратурою, вже визначилися з відбором зразків для ДНК-експертизи, визначилися з установою, яка буде її проводити. Дають терміни приблизно від 2 до 3 тижнів", – сказав він.

Прощання у вівторок, 29 вересня, може відбутися лише з тими загиблими, кого вдасться упізнати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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