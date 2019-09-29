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30 вересня • оновлено в 06:00
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/ Розслідування

В Умані вантажівка влетіла в маршрутку: смертельну ДТП показали із салону

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У мережі з'явилося відео моменту смертельної ДТП із маршруткою в Умані, у результаті якої одна людина загинула, ще 11 постраждали.

Ролик на своїй сторінці у Facebook опублікував керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов. Це запис із камери відеоспостереження в маршрутці Mercedes-Benz (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Пригода сталася на 152 км автодороги "Київ-Одеса". На ролику видно, як вантажівка DAF зіштовхнулася з маршрутними автобусом, після чого останній перекинувся набік.

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ДТП в Умані

ДТП в Умані

ch.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли, що водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі Mercedes-Benz, що рухався в попутному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
ДТП маршрутка смерть видео
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