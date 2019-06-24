В Умані серед білого дня згвалтували 15-річну дівчинку: перші подробиці

У понеділок, 24 червня, в Умані чоловік на вулиці напав на 15-річну дівчину і під загрозою вбивства згвалтував її.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін. На розшук підозрюваного підняли особовий склад поліції Черкаської області.

"Покидьки знущаються над нашими дітьми щодня, питання залишається - чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо розгляд нашого законопроекту №6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей", – зазначив Аброськін.

Поліцейський повідомив, що аналогічний злочин було скоєно в Маріуполі стосовно 12-річної дитини. Також у Вінницькій області згвалтували 4-річного хлопчика.

У Київській області із заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок.

В Умані згвалтували дівчинку (ілюстрація) dpchas.com.ua

Відзначимо, що на сайті Верховної Ради опубліковано петиція – люди вимагають прийняття законопроекту №6607, який передбачає створення напівзакритого реєстру людей, які були засуджені за сексуальні злочини стосовно дітей. Також – посилення відповідальності за подібні злочини. І добровільну хімічну кастрацію для тих, хто вчинив особливо тяжкі сексуальні злочини проти дітей.

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