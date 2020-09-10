В Умані хасиди зруйнували карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана. Відео
У мережі поширили відео, як брацлавські хасиди зруйнували огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані, які було встановлено заради дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.
Ролик опублікувала 9 вересня ізраїльська телерадіокорпорація КАН у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як паломники розхитують, щоб виламати, залізні конструкції, розміщені місцевою владою, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавірусу.
Секретаріат брацлавських хасидів уже відреагував заявою, засудивши подію. Там зазначили, що такі дії жодною мірою "не відображують ставлення брацлавського руху до законів України".
"Ганебне видовище з заподіянням прямого збитку", – заявили там, пообіцявши провести з порушниками порядку роз'яснювальну роботу.
Як передає Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Об'єднаній єврейській громаді України додали, що фонд Рабі Нахмана є єдиною офіційною стороною в Україні, яка представляє інтереси брацлавських хасидів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 28 серпня в місті Умань Черкаської області трапився конфлікт між місцевими жителями і хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош га-Шана.
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
Водночас в Умані у шести хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана, виявили коронавірус.