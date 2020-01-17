В "Укроборонпромі" спалахнув скандал через проросійського чиновника

У державному концерні "Укроборонпромп" розгорівся скандал через призначення на посаду директора 410-го заводу цивільної авіації (Київ) проросійського харків'янина Олексія Попова.

На це звернув увагу в своєму Teegram-каналі нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він також опублікував фото фотографію чиновника, зроблену в 2017 році на виставці в Москві.

Згідно з інформацією, Попов був призначений Айварасом Абромавічусом на завод за результатами конкурсу 14 січня. На це негативно відреагували в ЗМІ, стверджуючи, що "насправді він прийшов на посаду за проекцією свого батька Віктора Попова і за допомогою заступника глави держконцерну з авіації Руслана Коржа".

Скандал в "Укроборонпромі"

І вже менш ніж через тиждень після призначення держконцерн повідомив про звільнення нового директора з посади за погодженням сторін.

"15 січня 2020 року генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус видав наказ про звільнення директора ДП "Завод 410 ГА" Олексія Попова. Рішення ухвалено на підставі його заяви за взаємною згодою обох сторін", – йшлося на сайті відомства.

Фото Попова на авіаційній виставці МАКС у Москві (2017 рік) t.me/dubinskypro/6094

Але вже на другий день після цього звільнений Попов відправив новий документ на ім'я глави концерну. У ньому він зажадав скасувати свою попередню заяву, оскільки вона нібито була "складена без його волевиявлення і під тиском".

"Копія цього послання додається. З нетерпінням чекаємо результатів нового чесного конкурсу на цей завод", – підкреслив Дубінський.

копія заяви t.me/dubinskypro/6094

Відомо, що Попов закінчив Харківський авіаційний інститут і отримав управлінську освіту в сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та "аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі", Париж). Він також навчався в канадському університеті McGill, який входить до ТОП-100 кращих ВНЗ світу. Довгий час працював на різних посадах в українському підприємстві ФЕД, що займається виробництвом і розробкою систем управління повітряних і космічних суден. Є сином голови правління ПАТ "Корпорація ФЕД" Віктора Попова.

Олексій Попов sq.com.ua/rus

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник підприємства "Укроборонпром" передавав секретні дані в Росію.

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