В "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ
Начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", якийсь час був Вадим Полях, який закликав ввести "російські танки" до Харкова.
Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Полях пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак 28 травня був звільнений після надходження нових даних.
"Учора в одному з російських блогів, який ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій і технологій про ситуацію в Україні, було викладено інтерв'ю з Вадимом Поляхом – біженцем з України – російському виданню "Орел-регіон", яке було опубліковане 7 травня 2014 року. Інтерв'ю є повністю українофобським, у руслі російської пропаганди, там багато видатних цитат, очікування російських танків в Україні, розповіді про страшних нацистів і що 90% у Харкові чекають Росію. Головне, що Полях заявляє, що отримує посвідку на проживання в РФ, що збирається забрати в Росію сім'ю, й отримати роботу в управлінні МВС Орловської області РФ, і що він домовлявся з начальником міліції області Савенковим", – зазначив Бутусов.
Журналіст наголосив, що на фото дійсно Вадим Полях, який два місяці тому був призначений главою безпеки Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, пройшов спецперевірку й отримав доступ до державної таємниці.
Керівництво "Укроборонпрому" підтвердило, що інформація достовірна. "Полях дійсно пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак учора відразу ж був звільнений після надходження нових даних. Тобто дані говорять, що як мінімум, він приховав ці дані при проходженні перевірки і надходженні на службу", – написав журналіст.
Також ситуацію прокоментував начальник Служби безпеки "Укроборонпрому" Костянтин Бушуєв. Він заявив, що вся інформація передана контррозвідці СБУ, а на підприємстві проводиться службова перевірка.
"Полях у нас більше не працює – негайно, як тільки з'ясувалися ці факти, він був звільнений рішенням генерального директора концерну. Полях перед призначенням пройшов усі перевірки: поліграф і спеціальну перевірку служби безпеки. Вони нічого не показали. Перевіряло СБУ Харківської області, він пройшов і тільки після цього був прийнятий на роботу. Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно в 17 було ухвалено рішення про звільнення", – зазначив Бушуєв.
Бутусов додав, що Полях приховав інформацію про перебування в РФ і контакти з росіянами. При цьому він звернув увагу на якість перевірки кадрів.
"Чому він був такий упевнений, що ніхто не перевірить Google, і чому цю статтю не знайшло в інтернеті керівництво концерну, Служба безпеки "Укроборонпрому" і Харківська СБУ? Виходить, що в цих структурах за підбір кадрів відповідають люди, які не вміють користуватися інтернетом, а поліграфолог не зміг виявити ключові факти під час перевірки. Тобто система перевірки не ефективна взагалі, і вимагають перегляду й інші кадрові призначення", – обурений журналіст.
На його думку, керівництво "Укроборонпрому" вчинило скандальний кадровий провал, масштаби витоку повинно встановити розслідування СБУ, а Полях повинен бути негайно затриманий на період розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн у нинішньому вигляді і створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.