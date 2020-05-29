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29 травня • оновлено в 18:36
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В "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

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Начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", якийсь час був Вадим Полях, який закликав ввести "російські танки" до Харкова.

Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Полях пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак 28 травня був звільнений після надходження нових даних.

Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

"Вчора в одному з російських блогів, який ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій і технологій про ситуацію в Україні, було викладено інтерв'ю з Вадимом полях – біженцем з України російському виданню "Орел-регіон", яке було опубліковано 7 травня 2014 року. Інтерв'ю є повністю українофобським, в руслі російської пропаганди, там багато видатних цитат, очікування російських танків в Україні, розповіді про страшних нацистів і що 90% в Харкові чекають Росію. Головне, що Полях заявляє, що отримує посвідку на проживання в РФ, що збирається забрати в Росію сім'ю, і отримати роботу в управлінні МВС Орловської області РФ, і що він домовлявся з начальником міліції області Савенкова", – зазначив Бутусов.

Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

Юрій Бутусов/Facebook

Журналіст підкреслив, що на фото дійсно Вадим Полях, який два місяці тому був призначений главою безпеки Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, пройшов спецперевірку і отримав доступ до державної таємниці.

Керівництво "Укроборонпрому" підтвердило, що інформація достовірна. "Полях дійсно пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак вчора відразу ж був звільнений після надходження нових даних. Тобто дані говорять, що як мінімум, він приховав ці дані при проходженні перевірки і надходження на службу", – написав журналіст.

Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

Юрій Бутусов/Facebook

Також ситуацію прокоментував начальниць Служби безпеки "Укроборонпрому" Костянтин Бушуєв. Він заявив, що вся інформація передана контррозвідці СБУ, а на підприємстві проводиться службова перевірка.

"Полях у нас більше не працює – негайно, як тільки з'ясувалися дані факти, він був звільнений рішенням генерального директора концерну. Полях перед призначенням пройшов всі перевірки: поліграф і спеціальну перевірку служби безпеки. Перевірки нічого не показали. Перевіряють СБУ Харківської області, спецперевірку він пройшов і тільки після цього він був прийнятий на роботу. Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно в 17 було прийнято рішення про звільнення", – зазначив Бушуєв.

Бутусов додав, що Полях приховав інформацію про перебування в РФ і контактах з росіянами. При цьому він звернув увагу на якість перевірки кадрів.

Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

Юрій Бутусов/Facebook

"Чому він був так впевнений, що ніхто не перевірить Google, і чому цю статтю не знайшли в інтернеті керівництво концерну, Служба безпеки" Укроборонпрому "і Харківська СБУ? Виходить, що в цих структурах за підбір кадрів відповідають не вміють користуватися інтернетом люди, а поліграфолог не зміг виявити ключові факти під час перевірки. тобто система перевірки не ефективна взагалі, і вимагають перегляду і інші кадрові призначення", - обурений журналіст.

На його думку, керівництво "Укроборонпрому" вчинила скандальний кадровий провал, масштаби витоку повинно встановити розслідування СБУ, а Полях повинен бути негайно затриманий на період розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн в нинішньому вигляді і створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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