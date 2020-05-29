Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

Начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", якийсь час був Вадим Полях, який закликав ввести "російські танки" до Харкова.

Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Полях пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак 28 травня був звільнений після надходження нових даних.

"Вчора в одному з російських блогів, який ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій і технологій про ситуацію в Україні, було викладено інтерв'ю з Вадимом полях – біженцем з України російському виданню "Орел-регіон", яке було опубліковано 7 травня 2014 року. Інтерв'ю є повністю українофобським, в руслі російської пропаганди, там багато видатних цитат, очікування російських танків в Україні, розповіді про страшних нацистів і що 90% в Харкові чекають Росію. Головне, що Полях заявляє, що отримує посвідку на проживання в РФ, що збирається забрати в Росію сім'ю, і отримати роботу в управлінні МВС Орловської області РФ, і що він домовлявся з начальником міліції області Савенкова", – зазначив Бутусов.

Юрій Бутусов/Facebook

Журналіст підкреслив, що на фото дійсно Вадим Полях, який два місяці тому був призначений главою безпеки Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, пройшов спецперевірку і отримав доступ до державної таємниці.

Керівництво "Укроборонпрому" підтвердило, що інформація достовірна. "Полях дійсно пройшов конкурс і був призначений на високу посаду, однак вчора відразу ж був звільнений після надходження нових даних. Тобто дані говорять, що як мінімум, він приховав ці дані при проходженні перевірки і надходження на службу", – написав журналіст.

Юрій Бутусов/Facebook

Також ситуацію прокоментував начальниць Служби безпеки "Укроборонпрому" Костянтин Бушуєв. Він заявив, що вся інформація передана контррозвідці СБУ, а на підприємстві проводиться службова перевірка.

"Полях у нас більше не працює – негайно, як тільки з'ясувалися дані факти, він був звільнений рішенням генерального директора концерну. Полях перед призначенням пройшов всі перевірки: поліграф і спеціальну перевірку служби безпеки. Перевірки нічого не показали. Перевіряють СБУ Харківської області, спецперевірку він пройшов і тільки після цього він був прийнятий на роботу. Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно в 17 було прийнято рішення про звільнення", – зазначив Бушуєв.

Бутусов додав, що Полях приховав інформацію про перебування в РФ і контактах з росіянами. При цьому він звернув увагу на якість перевірки кадрів.

Юрій Бутусов/Facebook

"Чому він був так впевнений, що ніхто не перевірить Google, і чому цю статтю не знайшли в інтернеті керівництво концерну, Служба безпеки" Укроборонпрому "і Харківська СБУ? Виходить, що в цих структурах за підбір кадрів відповідають не вміють користуватися інтернетом люди, а поліграфолог не зміг виявити ключові факти під час перевірки. тобто система перевірки не ефективна взагалі, і вимагають перегляду і інші кадрові призначення", - обурений журналіст.

На його думку, керівництво "Укроборонпрому" вчинила скандальний кадровий провал, масштаби витоку повинно встановити розслідування СБУ, а Полях повинен бути негайно затриманий на період розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник "Укроборонпрому" Мустафа Найєм запропонував ліквідувати державний концерн в нинішньому вигляді і створити на його основі шість корпорацій різної спеціалізації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!