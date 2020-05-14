В Укравтодорі заявили, що в четвер, 14 травня, в їх офіс у Києві незаконно проникли бізнесмен Араїк Амірханян і двоє озброєних осіб.

Потрапивши всередину, Амірханян погрожував співробітникам і розпитував, де перебуває голова агентства Олександр Кубрак, повідомила пресслужба (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Араїк Амірханян проник в Укравтодор Колаж

До цього бізнесмен здійснив чотири спроби проникнути в будівлю на вул. Фізкультури. У результаті група незаконно скористалася в'їздом для службового транспорту і, виламавши двері пожежного виходу, проникла в будівлю, зазначили в Укравтодорі. З офісу групу Амірханяна вивели співробітники Державної служби охорони.

"Це не перший раз, коли Араїк Амірханян намагається, крім медіа-тиску, застосовувати фізичні погрози. Проти нього вже були відкриті кримінальні та адміністративні провадження. Зі зброєю Амірханян відвідував і попереднього голову Укравтодору Славомира Новака, і його попередників", – йдеться у повідомленні.

Амірханян і наближені до нього компанії, як зазначили в Укравтодорі, заробляють за допомогою так званого тендерного троллінгу – блокування дорожніх тендерів.

"Станом на 13 травня "групою Араїка" в АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва", – підсумували в агентстві.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Державне агентство автомобільних доріг розробило інтерактивну карту, за допомогою якої українці зможуть відправити скаргу на стан трас у режимі онлайн.

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