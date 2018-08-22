Росія готує нове вторгнення в Україну: розсекречена дата

Уже 23 серпня на територію Донбасу з Росії прибуде так званий гуманітарний конвой, який привезе підмогу терористам "Л/ДНР" для ескалації конфлікту.

Про це, на своїй сторінці в Facebook написав координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. За його словами, колони пройдуть через неконтрольовані пункти пропуску Ізварине та Успенка.

Це буде 80-й за рахунком конвой з Росії.

"23 серпня на територію окупованих частин Донецької і Луганської областей через неконтрольовані пункти пропуску Ізварине та Успенка запланована доставка чергового (80-го) "гуманітарного конвою" з РФ (50 од. автомобільної техніки, близько 500 тонн вантажу). Останній "гуманітарний конвой" був 26 липня (47 од. автомобільної техніки, близько 500 тонн вантажу)"- повідомив Тимчук.

"Для забезпечення терористичної діяльності частин і підрозділів 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ в період з 14 по 20 серпня ц.р. з території Росії було доставлено 12 залізничних цистерн з ПММ (близько 720 тонн, ж / д. Ст. Ровеньки)"- додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі.