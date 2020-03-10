В Україну не пустили соратника Путіна: названо ім'я

Громадянином Росії, якого не пустили українські прикордонники, виявився член путінської партії "Единая Россия", володар медалі "За повернення Криму", гендиректор "Ливарно-механічного заводу" Карен Арутюнян.

Ім'я порушника вдалося дізнатися OBOZREVATEL від джерела в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Так, спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що громадянин Росії, якому було відмовлено у в'їзді в Україну – член політичної партії "Единая Росссия".

Карена Арутюняна на пустили в Україну ya-grazhdanin.ru

"Крім того, у нього є нагороди від президента РФ і російської Держдуми. За результатами прикордонного контролю йому було відмовлено у пропуску через кордон і заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки. Про дану особу було поінформовано Службу безпеки України", – додав Демченко.

За його словами, в той же день росіянина повернули зворотним рейсом до Мінська.

Джерело в аеропорту "Київ" розповіло OBOZREVATEL, що мова про Карена Арутюняна, гендиректора "Ливарно-механічного заводу" в Ногінську Московської області.

За даними, російських ЗМІ, Арутюнян народився 21 вересня 1965 р. в Єревані. Освіта – Політехнічний інститут (1990 р.).

Трудовий шлях почав на ливарному заводі Глухівського комбінату на посаді головного інженера, а з 1997 р. став директором ТОВ "Ливарно-механічний завод".

Нагороджений дипломом Всеросійського виставкового центру, почесними грамотами Адміністрації Ногінського району, Подячними листами від Міністерства закордонних справ РФ і Міністерства Оборони РФ, а також від Глави Російської та Ново-Нахичеванської Єпархії.

Одружений, має сина. Крім того, Карен Арутюнян є засновником восьми підприємств.

Паспорт Арутюняна Держприкордонслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні прикордонники не пропустили головного редактора російського телеканалу RTVI і журналіста Олексія Пивоварова.

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