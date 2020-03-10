В Україну не пустили соратника Путіна: названо ім'я

Громадянином Росії, якого не пустили українські прикордонники, виявився член путінської партії "Единая Россия", володар медалі "За повернення Криму", гендиректор "Ливарно-механічного заводу" Карен Арутюнян.
Ім'я порушника вдалося дізнатися OBOZREVATEL від джерела в аеропорту "Київ" (Жуляни).
Так, спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що громадянин Росії, якому було відмовлено у в'їзді в Україну – член політичної партії "Единая Росссия".
Карена Арутюняна на пустили в Україну
ya-grazhdanin.ru
"Крім того, у нього є нагороди від президента РФ і російської Держдуми. За результатами прикордонного контролю йому було відмовлено у пропуску через кордон і заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки. Про дану особу було поінформовано Службу безпеки України", – додав Демченко.
За його словами, в той же день росіянина повернули зворотним рейсом до Мінська.
Джерело в аеропорту "Київ" розповіло OBOZREVATEL, що мова про Карена Арутюняна, гендиректора "Ливарно-механічного заводу" в Ногінську Московської області.
За даними, російських ЗМІ, Арутюнян народився 21 вересня 1965 р. в Єревані. Освіта – Політехнічний інститут (1990 р.).
Трудовий шлях почав на ливарному заводі Глухівського комбінату на посаді головного інженера, а з 1997 р. став директором ТОВ "Ливарно-механічний завод".
Нагороджений дипломом Всеросійського виставкового центру, почесними грамотами Адміністрації Ногінського району, Подячними листами від Міністерства закордонних справ РФ і Міністерства Оборони РФ, а також від Глави Російської та Ново-Нахичеванської Єпархії.
Одружений, має сина. Крім того, Карен Арутюнян є засновником восьми підприємств.
Паспорт Арутюняна
Держприкордонслужба
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні прикордонники не пропустили головного редактора російського телеканалу RTVI і журналіста Олексія Пивоварова.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал