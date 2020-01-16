В Україну не пустили фальшиві ліки для онкохворих: всі деталі

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями припинив контрабанду в Україну з Туреччини фальсифікованих ліків для онкохворих.

Про це повідомляє його пресслужба. Зазначається, що 14 січня прикордонниками разом із поліцією під керівництвом прокуратури було припинено діяльність контрабандного каналу доставки в Україну з Туреччини ймовірно фальсифікованих лікарських засобів від онкозахворювань.

Пресслужба Офісу генпрокурора України

За даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням "Анкара-Київ" намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби з ознаками фальсифікату на суму понад 300 тис. грн.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності злочинної організації, яка займалася виготовленням та реалізацією на території України і за її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тисячі онкохворих не можуть отримати свої ліки через зволікання у Міністерстві охорони здоров'я.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!