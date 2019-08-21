"В Україну не просимося!" Пасічник виступив з нахабною заявою

Глава "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник висунув українській владі низку умов.

Як пишуть сепаратистські ресурси, він просить визнати "легітимність" окремих районів Луганської області, гарантування своїх кордонів, "армії народної міліції і органів влади".

"Вектор, спрямований на інтеграцію з Російською Федерацією, він незмінний. Нікуди в інші напрямки ми йти не збираємося. У пабліку на сьогоднішній день дуже багато говориться про те, що ми просимося в Україну, що ми проводимо якісь акції, все інше і інше. Я хочу сказати, що це не так, ніхто в Україну не проситься. Ми ведемо мову про те, щоб визнали нашу легітимність", - сказав він.

Пасічник пояснив, що під "легітимністю" має на увазі надання можливості "самостійно приймати рішення". При цьому, за його словами, для припинення конфлікту Україна повинна піти на певні поступки.

Леонід Пасічник

"У законі про особливий статус однозначно йдеться про те, що для нашої економічної і політичної незалежності повинні бути визначені свої кордони. Тобто у нас буде свій кордон. Другий момент: у нас буде своя народна міліція. Третій момент: у нас будуть свої органи влади і управління", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився секретний указ Пасічника про визнання моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганської і смт Станиця Луганська частиною псевдореспубліки.

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