В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю

У Вінницькій області поліція виявила у жительки села Кремінне більше тонни фальсифікованого алкоголю.

Як повідомила прес-служба правоохоронців, також були знайдені приналежності для приготування і розливу спиртного.

"Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному виготовленню та реалізації алкогольних напоїв на території домоволодіння 80-річної жительки району правоохоронці виявили каністри зі спиртом невідомого походження, тетрапак з горілкою і коньяком відомих світових брендів, обладнання та тару для фасування алкоголю. Загальний обсяг виявленого спиртного становить близько 1200 літрів", - розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський.

Сама жінка заявила, що приміщення, де виготовлявся алкоголь, вона здавала в оренду місцевим жителям.

На місці події правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють осіб, які знімали житло у пенсіонерки. Відкрито справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Як писав OBOZREVATEL, в Україні можуть зникнути сотні брендів алкоголю через нові правил уряду.

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