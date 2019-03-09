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В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю

5.8тЧитати матеріал російською

У Вінницькій області поліція виявила у жительки села Кремінне більше тонни фальсифікованого алкоголю.

Як повідомила прес-служба правоохоронців, також були знайдені приналежності для приготування і розливу спиртного.

"Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному виготовленню та реалізації алкогольних напоїв на території домоволодіння 80-річної жительки району правоохоронці виявили каністри зі спиртом невідомого походження, тетрапак з горілкою і коньяком відомих світових брендів, обладнання та тару для фасування алкоголю. Загальний обсяг виявленого спиртного становить близько 1200 літрів", - розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський.

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Сама жінка заявила, що приміщення, де виготовлявся алкоголь, вона здавала в оренду місцевим жителям.

На місці події правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють осіб, які знімали житло у пенсіонерки. Відкрито справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю
В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю
В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю
В української пенсіонерки вилучили понад тонну підробленого елітного алкоголю

Як писав OBOZREVATEL, в Україні можуть зникнути сотні брендів алкоголю через нові правил уряду.

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УкраїнаВінниця
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Нормально бабуля влаштувалася.
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Arnold Carol
Arnold Carol
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