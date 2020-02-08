В Україні з'являться нові військові бази за стандартами НАТО: що відомо

В Україні заплановане будівництво двох новітніх військових баз за стандартами НАТО. Також з'являться мобільні військові містечка.

Таку заяву зробив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, нові бази будуть будувати в Маріуполі і Сєвєродонецьку.

В Україні з'являться нові військові бази за стандартами НАТО "Цензор.нет"

"Ще одним цікавим і новітнім проектом, який ми незабаром презентуємо широкому загалу, є польовий табір із вагончиків. Цей об'єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, в ньому передбачені душові кабіни, санвузли, є все необхідне для комфортного проживання військовослужбовців", – сказав він.

За словами міністра, у разі необхідності військові зможуть швидко доставити і зібрати їх там, де нам потрібно. Наприклад, у таких модульних містечках на другій лінії зможуть розташуватися танкісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході першого етапу реформування Збройних сил України були створені нові командування та призначено їх командувачів.

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